Žadėjusi aršią kovą Svetlana Tučkė kapituliavo?

Klaipėdos apylinkės teismas paskelbė nutartį civilinėje byloje, kurioje prokurorai siekė iš S. Tučkės priteisti 6 665 eurus ir 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos.
Byla politikei pradėta po to, kai dienraštyje „Klaipėda“ buvo publikuota, kad S. Tučkė iš Palangos savivaldybės biudžeto gavo išmokų už šešias tonas esą išvažinėto benzino, o atsiskaitydama pateikinėjo 56 skirtingus numerius turinčias nuolaidų korteles.
Palangoje į miesto tarybą išrinkta kurorto socialdemokratų vedlė S. Tučkė prokurorų klausimų sulaukė dėl išmokų, gautų per 2019–2023 metų kadenciją Palangos miesto savivaldybės taryboje.
Tarybos narei minėtos kadencijos metu savivaldybė kompensavo 12 082 eurus išlaidų. Iš jų už degalus – už 8 979 eurus. Už kanceliarines prekes – 30 eurų.
Klausimų prokurorams kilo dėl to, kad minėtu laikotarpiu buvo paskelbti du karantinai. Pirmasis buvo paskelbtas 2020 metų kovo 16-ąją ir truko tris mėnesius, o antrasis prasidėjo tų pačių metų lapkričio 7-ąją ir tęsėsi iki 2021 metų birželio 30 d.
Prokurorai aiškinosi, kiek kartų ir kur už miesto biudžeto lėšas važinėjo Palangoje rinkta tarybos narė.
Keltas klausimas ir dėl politikės automobilio draudimo, padangų įsigijimo.
Tačiau labiausiai visus pribloškė tai, kad S. Tučkė degalinėse panaudojo mažiausiai 56 skirtingus numerius turinčias nuolaidų korteles.
Klaipėdos apygardos prokuratūra S. Tučkei iškėlė bylą dėl nepagrįsto praturtėjimo.
Dienraščiui apie bylą kalbėjusi S. Tučkė akcentavo, kad nesijaučia nieko neteisėto padariusi.
„Aš pasirinkau teisę įrodyti teisme. Nieko neteisėto nesu padariusi. Aš nesijaučiu kalta. Prokurorai galvoja, kad aš to negalėjau daryti, o aš galvoju kitaip“, – liepos pabaigoje kalbėjo S. Tučkė.
Tačiau dabar paaiškėjo, kad S. Tučkė nusprendė sudaryti taikos sutartį su prokuratūra ir dalimis sumokėti jai teikto ieškinio sumą – 6 665 eurus ir 61 centą.
Teismo nutartyje pažymėta, kad suma bus sumokama per 24 mėnesius.
S. Tučkė įsipareigojo į Palangos miesto savivaldybės banko sąskaitą pervesti po 277 eurus kas mėnesį.
Taikos sutartimi ieškovas atsisakė 5 proc. palūkanų išieškojimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
Šalys susitarė, kad kiekviena padengs savo bylinėjimosi patirtas išlaidas.
Teismas iš S. Tučkės priteisė tik 37,5 euro žyminį mokestį valstybei.
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