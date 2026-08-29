 Žveją pribloškė kraupus radinys

Žveją pribloškė kraupus radinys

2026-08-29 10:56 diena.lt inf.

Šilalės policijai žvejys pranešė apie kraupų radinį. 

<span>Žveją pribloškė kraupus radinys</span>
Žveją pribloškė kraupus radinys / Asociatyvi S. Lisausko/BNS nuotr.

Rugpjūčio 28 d. 19.19 val. vyras, žvejodamas Šilalės rajono Didkiemio kaimo tvenkinyje, iš vandens ištraukė maišelį, kuriame buvo rasti nuskandinti kačiukai.

Įtariamieji nenustatyti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žiauraus elgesio su gyvūnais.

Šiame straipsnyje:
nuskandinti kačiukai
kačiukai
tvenkinys

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