Žveją pribloškė kraupus radinys

Rugpjūčio 28 d. 19.19 val. vyras, žvejodamas Šilalės rajono Didkiemio kaimo tvenkinyje, iš vandens ištraukė maišelį, kuriame buvo rasti nuskandinti kačiukai.
Įtariamieji nenustatyti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žiauraus elgesio su gyvūnais.
Šilalės policijai žvejys pranešė apie kraupų radinį.
Rugpjūčio 28 d. 19.19 val. vyras, žvejodamas Šilalės rajono Didkiemio kaimo tvenkinyje, iš vandens ištraukė maišelį, kuriame buvo rasti nuskandinti kačiukai.
Įtariamieji nenustatyti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žiauraus elgesio su gyvūnais.
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