Advokatūra pradėjo Lauros Matjošaitytės paslaugų „Nemuno aušrai“ tyrimą

„Rugsėjo 16 dieną buvo tarybos posėdis, mes įvertinome aplinką, kuri yra, gavome du kreipimusis iš Seimo narių, taip pat įvertinome viešą poziciją, kuri buvo publikacijose, ir pradėjome tyrimą. Ne pagal skundą, bet pradėtas matant aplinką, kokia yra“, – BNS penktadienį sakė Advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis.
Jo teigimu, iš esmės bus siekiama išsiaiškinti, ar L. Matjošaitytė teikė „Nemuno aušrai“ paslaugas rašytinės sutarties pagrindu.
Kaip rašė BNS, „Nemuno aušros“ 2024 metais VRK siųstas vienas iš teisinių dokumentų „Dėl politinės partijos finansavimo šaltinių“ buvo parengtas L. Matjošaitytės, bet nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo.
Iš pradžių atsisakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi. Ji atsisako komentuoti profesinių santykių su „Nemuno aušra“ detales, argumentuodama advokato ir kliento paslaptimi.
Tyrimą dėl L. Matjošaitytės ir „Nemuno aušros“ bendradarbiavimo jau yra pradėjusi pati VRK, tuo metu Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) ketina spręsti, ar tirti galimą VRK narės viešųjų ir privačių interesų supainiojimą.
2017–2021 metais L. Matjošaitytė buvo VRK pirmininkė. Į komisijos narės pareigas Seimo sprendimu ji grįžo 2025 metais jos kandidatūrą pateikus „Nemuno aušros“ deleguotam tuometiniam teisingumo ministrui Rimantui Mockui.
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