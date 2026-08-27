 Alytaus policijos pareigūnai tęsia dingusios nepilnametės paiešką

Alytaus policijos pareigūnai tęsia dingusios nepilnametės paiešką

2026-08-27 16:37 diena.lt inf.

Alytaus policijos pareigūnai tęsia Joanos Ilinskaitės, gimusios 2009 m., kuri rugpjūčio 21 d. apie 11 val. išėjo iš namų ir iki šiol negrįžo, paiešką.

Joana Ilinskaitė
Joana Ilinskaitė / Policijos nuotr.

J. Ilinskaitė yra apie 171 cm ūgio, apie 52 kg svorio, tamsių ilgų plaukų. Ką vilkėjo nėra žinoma.

Vykdant paiešką patikrintos gydymo įstaigos, apklausti artimieji, kaimynai, peržiūrėti mieste įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų įrašai. Pareigūnai atliko aktyvius paieškos veiksmus ir toliau tęsiant paiešką prašo visuomenės pagalbos.

Asmenų, žinančius apie nepilnametės buvimo vietą ar ją pastebėjusius, prašoma skubiai informuoti Alytaus apskr. VPK Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Robertą Stanaitį tel. 0 700 65716, el. paštu [email protected] arba numeriu 112.

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