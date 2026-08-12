Alytiškių butuose – cigarečių kontrabanda ir narkotikai

Antradienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos ir Ikiteisminio tyrimo skyrių pareigūnai Alytuje patikrino automobilį „Seat Alhambra“, priklausantį 61-erių miesto gyventojui.
Šis automobilis buvo rastas 66-erių alytiškės namų valdoje. Apžiūrėdami transporto priemonę, pasieniečiai jos bagažinėje aptiko 2 tūkst. pakelių cigarečių „Marlboro Gold“ be akcizo ženklų.
Tęsdami ikiteisminio tyrimo veiksmus, VSAT pareigūnai atliko kratą minėtos moters namuose. Jos metu rasta dar 500 pakelių cigarečių „Winston Blue“ be akcizo ženklų.
Per kratą 61-erių vyro bute Alytuje pasieniečiai aptiko ir paėmė dar 20 pakelių cigarečių bei, įtariama, narkotinės medžiagos.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kai jų vertė neviršija 400 MGL dydžio sumos, VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Abu alytiškiai buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Po apklausų bus sprendžiamas klausimas dėl kardomųjų priemonių skyrimo.
Automobilis „Seat Alhambra“ ir kontrabandinės cigaretės laikinai saugomi viename iš VSAT Varėnos pasienio rinktinės padalinių.
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