Anksčiau laiko į laisvę išeiti bandantis Gapšys kreipėsi į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją

„TEDK yra gautas V. Gapšio skundas“, – Eltą informavo Nacionalinės teismų administracijos (NTA) Komunikacijos skyriaus vedėjas Tomas Kavaliauskas.
Pasak jo, šiuo metu dėl skundo vyksta TEDK nuostatuose numatyta procedūra, kuomet komisijos pirmininkas turi teisę priimti vieną iš galimų sprendimų: parengti teikimo medžiagą komisijos posėdžiui; perduoti teikimą komisijos nariui; informuoti teikimą pateikusį asmenį apie teikimo nenagrinėjimą.
Taip pat gali būti sprendžiama, ar perduoti TEDK spręsti klausimą, ar skundas yra priimtinas, o teisėjui, dėl kurio galimo etikos pažeidimo gautas teikimas, galima pateikti paaiškinimus.
Tvarka taip pat numato, kad teismo, kuriame dirba skunde minimas teisėjas, aukštesnės pakopos teismo pirmininkui galima pavesti atlikti tyrimą ir pateikti tyrimo rezultatus.
„Šiuo metu esančios procedūros etape nėra viešinamas pareiškėjo skundo turinys, nes etapas nėra viešas. Su skundo turiniu susijusi informacija būtų vieša, jei būtų priimtas sprendimas pareiškėjo teikimą nagrinėti TEDK posėdyje”, – teigiama NTA atstovo T. Kavaliausko atsakyme Eltai.
Trys kartai išeiti į laisvę buvo nesėkmingi
Birželį Kauno apylinkės teismas Kaišiadoryse trečią kartą nesutiko lygtinai paleisti į laisvę už korupciją kalinčio buvusio parlamentaro V. Gapšio. Nuteistasis su skundu kreipėsi į aukštesnės instancijos Kauno apygardos teismą. Šio teismo trijų teisėjų kolegija skundą patenkino dėl procedūrinių pirmosios instancijos teismo pažeidimų.
Žemesnės instancijos nutartis buvo panaikinta ir klausimas dėl V. Gapšio lygtinio paleidimo apylinkės teisme bus sprendžiamas iš naujo.
Kauno apygardos teismo nutartyje rašoma, kad nuteistasis tik dieną prieš rašytinio proceso tvarka vykusį posėdį buvo informuotas apie prokuroro skundą, jam nebuvo suteikta teisės teikti atsiliepimą.
Lygtinio paleidimo komisija neseniai pritarė V. Gapčio paleidimui į laisvę anksčiau laiko. Ji konstatavo, kad nuteistasis pirmą kartą atlieka realią laisvės atėmimo bausmę, pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika yra žema. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad nuo 2024 m. V. Gapšys pradėjo vykdyti darbinę veiklą – dirba pagalbiniu darbininku, taip pat konsultuoja apie verslo valdymą, viešuosius ryšius, nemokamai teikia teisines paslaugas krizių įveikimo centre. Nurodoma, kad už šią savanorystę jis gavo padėką.
„Nėra duomenų, kad nuteistasis susijęs su kriminaline subkultūra ar palaikytų kriminalinį elgesį“, – rašoma Lygtinio paleidimo komisijos dokumentuose.
Komisija taip pat konstatavo, kad nuteistojo kriminogeniniai dinaminiai veiksniai yra valdomi ir nusprendė taikyti lygtinį paleidimą.
Tačiau Kauno apygardos prokuratūros prokurorai apskundė minėtą Lygtinio paleidimo komisijos nutarimą. Kaip skelbė prokuratūra, prokurorai nesutinka su komisijos sprendime padarytomis išvadomis dėl nuteistojo V. Gapšio pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimo. Birželio 11 d. Kauno apylinkės teismas nusprendė netvirtinti buvusiam parlamentarui palankaus komisijos nutarimo.
Su skundu į Kauno apygardos teismą kreipęsis V. Gapšys prašo jo lygtinio paleidimo klausimą perduoti dar kartą nagrinėti apylinkės teismui, o jeigu šis prašymas nebūtų tenkintas, jis prašo sudaryti galimybę jam ir jo gynėjui dalyvauti posėdyje.
Liko kalėti daugiau nei pusantrų metų
V. Gapšys jau kurį laiką bausmę atlieka atviro tipo namuose Kaune, o savaitgalį grįžta pas šeimą Vilniuje. Jei jis nebus paleistas lygtinai, turės kalėti iki 2028 m. vasario 24 d.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jam skyrė 4 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
2023 m. Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad buvęs koncerno „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis prašė V. Gapšio, pasinaudojant Seimo nario padėtimi ir įtaka bendrapartiečiams, paveikti kitus valstybės tarnautojus – tuometinę Seimo pirmininkę, Darbo partijos frakcijos Seime narius, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vadovybę ir narius bei žemės ūkio ministrę, kad šie vykdydami įgaliojimus teisėtai ir neteisėtai veiktų taip, kaip prašė R. Kurlianskis.
Už tai buvo susitarta dėl neteisėto atlygio – užmaskuotų kyšių, kurie, V. Gapšiui pažadėjus paveikti prašomus asmenis ir pačiam atlikus R. Kurlianskio pageidaujamus veiksmus, gauti kaip papildoma 12,1 tūkst. eurų nuolaida Darbo partijos politinei reklamai bei 15 tūkst. eurų parama viešajai įstaigai „Meno ir sporto projektai“.
Šioje politinės korupcijos byloje kaltais pripažinta ir Darbo partija, Liberalų sąjūdis, koncernas „MG grupė“, R. Kurlianskis, buvę Seimo nariai Eligijus Masiulis, Gintaras Steponavičius, Šarūnas Gustainis.
V. Gapšiui, R. Kurlianskiui ir E. Masiuliui buvo skirtos laisvės atėmimo bausmės. E. Masiuliui kaip ir V. Gapšiui nepavyksta lygtinai išeiti į laisvę.
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