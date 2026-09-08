Antonovas teigia, kad „Snoro“ lėšas jam gelbėti tikėtasi naudoti laikinai

„(Tikėtasi – BNS) jeigu pavyks išlaikyti banko likvidumą, šio mechanizmo naudojimas bus terminuotas ir mes rasime šaltinius, kad galėtume išspręsti šią problemą“, – antradienį teismo posėdyje rusiškai per vertėją sakė V. Antonovas.
Taip nuteistasis kalbėjo prokuroro Dainiaus Stankevičiaus paklaustas, kokie konkretūs instrumentai buvo naudojami siekiant gerinti „Snoro“ finansinę padėtį.
V. Antonovas teismui aiškino, kad toks pinigų panaudojimo mechanizmas egzistavo dar iki jam ateinant į bankininkystę: „Jis buvo sugalvotas iki manęs.“
Jis kartojo, kad tai buvo vienintelis būdas užtikrinti banko likvidumą ir išgelbėti jo finansus.
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