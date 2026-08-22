Anykščių rajone nuvirtus medžiui žuvo žmogus

Kaip pranešė Utenos apskrities policija, Mažionių kaime 1966 metais gimusio vyriškio kūnas be gyvybės ženklų po vandens telkinyje nuvirtusiu medžiu aptiktas apie 16.07 valandą.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, nuo 6 val. ugniagesiai sulaukė per 800 pranešimų, informuojančių apie ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusius medžius ar elektros laidus.
Ryte didžiausias iškvietimų srautas fiksuotas Pietų Lietuvoje, vėliau jis persikėlė į centrinę šalies dalį, o popietę daugiausia pranešimų gauta iš Vakarų Lietuvos.
Dažniausiai ugniagesiai gelbėtojai kviečiami šalinti ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusių medžių ir nulūžusių šakų. Taip pat nemažai pranešimų gaunama apie medžius, užvirtusius ant elektros tinklų.
Tuo metu „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) duomenimis, su elektros tiekimo problemomis susiduriančių gyventojų skaičius siekia 155 tūkstančius.
Dėl prastų oro sąlygų sukeltų elektros tiekimo trikdžių galimi ir dalies traukinių vėlavimai.
Kaip skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, remiantis preliminariais duomenimis, stipriausi vėjo gūsiai buvo užfiksuoti Ventės rage ir Nidoje prie jūros.
Čia nustatytas iki 33 metrus per sekundę siekiantis uraganinio stiprumo vėjo gūsis.
Stiprus vėjas fiksuotas ir Klaipėdos uoste, Šilutėje, Kaune bei Kybartuose, Lazdijuose, Šventojoje.
Savo ruožtu Šilutės meteorologijos stotyje buvo užfiksuotas stichinis lietus. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, nuo ryto ten iškrito 83 proc. rugpjūčio mėnesio normos kritulių.
Stichinio lietaus riba pasiekta ir Šiauliuose.
Prognozuojama, jog Pietų Lietuvoje vėjas ims rimti vakare, o Šiaurės Lietuvoje – ateinančią naktį.
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