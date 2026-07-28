 Apie laukuose gulintį žmogų pranešęs vyras nusprendė nesiartinti: atvykus tarnyboms – kraupi tiesa

Apie laukuose gulintį žmogų pranešęs vyras nusprendė nesiartinti: atvykus tarnyboms – kraupi tiesa

2026-07-28 11:30 diena.lt inf.

Kaišiadorių rajone traktoriumi darbus vykdęs vyras vėlų pirmadienio vakarą išvydo laukuose gulintį žmogų. Iš pradžių darbininkas nė neįtarė, kad aptiko negyvėlį.

<span>Apie laukuose gulintį žmogų pranešęs vyras nusprendė nesiartinti: atvykus tarnyboms – kraupi tiesa </span>
Apie laukuose gulintį žmogų pranešęs vyras nusprendė nesiartinti: atvykus tarnyboms – kraupi tiesa / Asociatyvi Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

„Kauno dienos“ žiniomis, liepos 27-ąją traktoriumi važinėjęs ir laukus purškęs vyras kreipėsi į specialiąsias tarnybas. Pirmiausiai į iškvietimą Rumšiškių seniūnijos teritorijoje esančiame Antakalnio kaime, Laukų gatvėje, vyko greitosios medicinos pagalbos brigada, nes gulintį žmogų išvydęs darbininkas nenurodė, kad jis galėtų būti negyvas. Iš traktoriaus vyras taip ir neišlipo, artyn nėjo.

Tačiau medikams prireikė kolegų iš policijos pastiprinimo, o šiems į pagalbą atskubėjo ugniagesiai gelbėtojai. Du iš jų, apsivilkę hidraulinius kostiumus, iš šlapios, durpingos pievos į sausą vietą išnešė žmogaus kūną ir perdavė policininkams.

Kaip paaiškėjo, laukuose buvo rastas nenustatytos tapatybės apie 55–60 metų amžiaus vyro kūnas irimo stadijoje. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
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