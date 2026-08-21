Aptaškymas balos vandeniu įžiebė konfliktą: vyras ugniagesiui trenkė į galvą

Apie 16 val. sužalotas ugniagesys, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
1974 metais gimęs įtariamasis uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo ar fizinio skausmo sukėlimo.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) duomenimis, ugniagesiui tarnybiniu automobiliu grįžus į tarnybos teritoriją ir išlipus iš automobilio, pokalbio su gaisrinės pastate gyvenančiu asmeniu metu šis smogė ugniagesiui gelbėtojui į galvos sritį. Pirminiais policijos duomenimis, konfliktas kilo dėl aptaškymo balos vandeniu.
PAGD Komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orientaitė BNS sakė, kad vaizdo medžiaga rodo, jog ugniagesys gelbėtojas fizinių veiksmų prieš šį asmenį nesiėmė – po smūgio jis atsitraukė. Į įvykio vietą buvo iškviesta policija ir medikai. Ugniagesį gelbėtoją medikai apžiūrėjo, suteikus medicinos pagalbą jis gydomas ambulatoriškai.
Policija dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Pasak J. Orientaitės, tai nėra pirmas incidentas, susijęs su šio asmens elgesiu tarnybos teritorijoje – anksčiau dėl jo trukdymo ugniagesiams gelbėtojams taip pat teko kreiptis į policiją.
Ugniagesiai gelbėtojai turi turėti visas sąlygas saugiai atlikti savo darbą.
„Bet koks smurtas prieš savo pareigas atliekantį darbuotoją yra nepriimtinas. Ugniagesiai gelbėtojai turi turėti visas sąlygas saugiai atlikti savo darbą, nepatirdami agresijos ar fizinio smurto. Jų funkcija – gelbėti žmones ir teikti pagalbą, o ne užtikrinti viešąją tvarką ar valdyti agresyviai besielgiančius asmenis. Todėl bet kokius agresijos ar smurto prieš ugniagesius gelbėtojus atvejus vertiname itin rimtai ir apie juos nedelsiant informuojame policiją“, – BNS sakė PAGD atstovė.
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