 „Aro“ operacija Alytuje: sulaikytas vyras, rasta ginklų

„Aro“ operacija Alytuje: sulaikytas vyras, rasta ginklų

2026-08-07 11:11
Gytis Pankūnas (ELTA)

Alytuje „Aro“ pareigūnai ketvirtadienį sulaikė vyrą, pas jį rasta ginklų, pranešė policija.

<span>„Aro“ operacija Alytuje: sulaikytas vyras, rasta ginklų</span>
„Aro“ operacija Alytuje: sulaikytas vyras, rasta ginklų / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 21.17 val. gautas pranešimas, kad Alytuje, Miško gatvėje, vyras (gim. 1988 m.) galimai su savimi turi šaunamąjį ginklą.

Pasitelkus policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnus, vyras sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą.

Kratos metu rasti ir išimti ginklai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

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