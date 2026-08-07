„Aro“ operacija Alytuje: sulaikytas vyras, rasta ginklų

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 21.17 val. gautas pranešimas, kad Alytuje, Miško gatvėje, vyras (gim. 1988 m.) galimai su savimi turi šaunamąjį ginklą.
Pasitelkus policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnus, vyras sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą.
Kratos metu rasti ir išimti ginklai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
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