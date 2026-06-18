 Augalininkystės tarnybos byla: Agnei Silickienei – apykojė

Augalininkystės tarnybos byla: Agnei Silickienei – apykojė

2026-06-18 12:28
BNS inf.

Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimų sulaukusiai Agnei Silickienei teisėsauga skyrė intensyvios priežiūros kardomąją priemonę – nešioti apykoję.

<span>Augalininkystės tarnybos byla: Agnei Silickienei – apykojė</span>
Augalininkystės tarnybos byla: Agnei Silickienei – apykojė / R. Riabovo/BNS nuotr.

„Patvirtiname, kad jūsų užklausoje nurodyta kardomoji priemonė šiam asmeniui yra paskirta“, – BNS ketvirtadienį informavo prokuratūros atstovė spaudai Elena Martinonienė.

Apie tai pirmasis pranešė naujienų portalas „15min“.

BNS skelbė, kad Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimai pateikti ir buvusiam premjerui bei Seimo pirmininkui Sauliui Skverneliui, iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui bei dar keliolikai asmenų.

Seniau dirbusi S. Skvernelio patarėja A. Silickienė įtariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupės nare, ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi jam perduodant pinigus.

Generalinės prokuratūros duomenimis, šioje byloje bendra kyšių suma galėjo siekti ne mažiau kaip 1 mln. 112 tūkst. eurų.

Anot teisėsaugos, nuo 2025-ųjų birželio buvęs tarnybos vadovas J. Kornijenko, jo patarėjas Aurelijus Šapranauskas ir kiti asmenys kas mėnesį iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų gautus kyšius už išduodamus fitosanitarinius sertifikatus skirstė nusikalstamos grupės nariams bei kitiems asmenims, tarp jų ir politikams.

Šiame straipsnyje:
Agnė Silickienė
augalininkystės byla
apykojė

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