Aukščiausiasis Teismas išteisino šiukšlėmis dvi moteris iš Rusijos išvadinusį vyrą

Kaip pranešė teismas, LAT teisėjų kolegija konstatavo, kad P. Graževičius neturėjo tyčios kurstyti ir skatinti neapykantą ar diskriminaciją dėl asmenų kilmės, kalbos ar tautybės.
Pasak teismo, nors įžeidimai ir niekinamojo pobūdžio teiginiai buvo išsakyti viešoje vietoje – kavinėje, tačiau jie išsakyti abipusio konflikto metu, tiesiogiai moterims dėl jų elgesio atsisakant palikti kavinės patalpas po šios darbo laiko, o ne dėl moterų kilmės ar tautybės.
LAT vertinimu, apeliacinės instancijos teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, tinkamai neįvertino nagrinėjamo įvykio konteksto, abipusio konflikto priežasties ir eigos, o P. Graževičiaus išsakytus įžeidimus ir tyčiojimąsi nepagrįstai susiejo su nukentėjusiųjų kilme ir tautybe.
Kartu teisėjų kolegija pabrėžė, kad baudžiamajai atsakomybei dėl neapykantos kalbos kilti nepakanka vien viešo tyčiojimosi, įžeidžiančių, niekinamojo pobūdžio pareiškimų – būtina konstatuoti, kad pareiškimais kurstoma neapykanta, skatinama žmonių ar jų grupės diskriminacija, be kita ko, dėl jų kilmės ir tautybės, o tai nagrinėjamu atveju nenustatyta.
Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija panaikino apeliacinės instancijos teismo apkaltinamąjį nuosprendį ir P. Graževičiui be pakeitimų paliko galioti pirmosios instancijos išteisinamąjį nuosprendį.
Ši LAT nutartis yra neskundžiama.
Ikiteisminis tyrimas šioje byloje buvo pradėtas po to, kai P. Graževičius 2023 metų pavasarį kavinėje Vilniuje viešai tyčiojosi iš dviejų moterų, vadinamas jas „šiukšlėmis iš Rusijos“, „žiurkėmis“, iš kavinės nukreipdamas į konteinerius.
(be temos)