Automobilių vagys turi aiškų favoritą

– Ar pastebite, kad vienus ar kitus naudotus automobilius žmonės perka dažniau arba rečiau dėl to, kad jie yra vagiami?
– Tikrai to nepastebime ir tikriausiai neturime tokios informacijos, kada, kas ir ką bei kiek pavogė. Dėl to tai nelabai turi didelės įtakos tam, kokius automobilius žmonės perka.
– Pastaruoju metu ir žiniasklaidoje, ir statistikos suvestinėse karaliauja vagiami „Toyota RAV4“ automobiliai. Du yra mums už nugarų. Ar jų pirkimas dažnesnis, ar retesnis?
– Labai dažnas. Tikriausiai nėra savaitės, kada mes neparduotume „Toyota RAV4“ modelio, nes tai yra labai populiarus ir patikimas automobilis. Dėl to jis yra labai mėgstamas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Jūsų nuomone, kodėl jis yra vagiamas? Kokių jis turi silpnesnių vietų? Gal juos lengva atrakinti? Kodėl vagys taip į juos taikosi?
– Mano versija būtų tokia, kad „Toyota“ anksčiau niekada nebuvo tarp tų premium segmento automobilių, kurie būtų prabangūs ir dažnai vagiami. Galbūt dėl to gamyklinė signalizacija nebuvo tokia pažangi kaip kitų premium klasės automobilių.
Galiausiai tai vagys pastebėjo, pamatė, kad tokius automobilius yra sąlyginai lengva pavogti. Galima prisijungti prie tiesioginės automobilio elektronikos, galima nuskaityti raktelį ir dėl to jie yra pakankamai lengvai pavagiami. Kadangi jie yra populiarūs, jų yra labai daug, jie taip pat gana lengvai realizuojami.
– Kur realizuojami Lietuvoje pavagiami automobiliai? Ar jie lieka Lietuvoje, ar išvežami į trečiąsias šalis, į Rytus, galbūt į Afriką?
– Žinoma, reikėtų atskirti, ar automobilis yra realizuojamas dalimis. Tai taip pat yra viena iš galimybių. Kadangi tokių automobilių rinka yra didžiulė, yra didelis poreikis ir jų detalėms.
Manau, kad daugiau, jeigu kalbame apie visą automobilį, jų bus realizuojama kitose šalyse. Tai vėlgi yra keli būdai. Kiti pakeičia kėbulo numerį ir paverčia jį legaliu automobiliu. Taigi yra keli būdai, kaip galima realizuoti tą automobilį.
– Ar Europa turi vieningą sistemą, kad nebūtų taip lengva pakeisti kėbulo numerio? Ar čia vis dar yra spragų ir Europoje įmanoma parduoti vogtą automobilį?
– Tikrai įmanoma. Išradingi žmonės visą laiką suranda spragų. Galima paimti automobilį, kuris turėjo labai didelį defektą arba, pavyzdžiui, buvo sudegęs, ir tuomet tą kėbulo numerį perkelti, suklastoti dokumentus. Tai tikrai yra įmanoma.
Nereikėtų galvoti, kad šiais laikais jau niekas neįmanoma, kad esu saugus ir niekas nenutiks. Visokių situacijų būna.
– Kalbant apie gamintojus, jeigu vagiami automobiliai, kaip, pavyzdžiui, tas pats „Toyota RAV4“, ko galiausiai imasi gamintojas? Ar jis išgirsta signalus iš rinkos ir didina apsaugas?
– Kiek man teko girdėti, būtent apie „Toyota“ – jie pastebėjo šią problemą. Didžioji dalis pavogtų automobilių yra iki 2023 metų gamybos, o nuo 2023 metų gamybos automobilių apsauga buvo patobulinta, pagerinta ir daug mažiau po 2023 metų pagamintų automobilių yra pavagiama.
Tai reiškia, kad gamintojui tai yra ir reputacijos klausimas – kas vyksta su jo automobiliu. Jie tikrai atkreipia į tai dėmesį ir investuoja į tai.
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