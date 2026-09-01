 Automobilyje rastose talpose – naminės degtinės kvapas: policija pradėjo tyrimą

Automobilyje rastose talpose – naminės degtinės kvapas: policija pradėjo tyrimą

2026-09-01 15:53
Gytis Pankūnas (ELTA)

Jurbarke, automobilyje, pirmadienį rasta galimai nelegalios naminės degtinės, pranešė policija.

<span>Automobilyje rastose talpose – naminės degtinės kvapas: policija pradėjo tyrimą</span>
Automobilyje rastose talpose – naminės degtinės kvapas: policija pradėjo tyrimą / Asociatyvi Tauragės apskrities VPK nuotr.

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 15.50 val. Jurbarke sustabdytas ir patikrintas automobilis „Mersedes-Benz“, kurio viduje rastos ir paimtos keturios talpos po penkis litrus su skysčiu, turinčiu naminės degtinės kvapą.

Iš viso rasta ir paimta apie 20 litrų skysčio, kurio kvapas būdingas naminei degtinei.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo.

Šiame straipsnyje:
Jurbarkas
naminė degtinė
talpos
policijos pareigūnai

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