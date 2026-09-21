Per avarijas Panevėžyje sužeisti motociklo ir elektrinio dviračio vairuotojai: vienas jų – paauglys

Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, apie 7.53 val. Smetonos gatvėje 1982 metais gimusi automobilio „Volvo XC60“ vairuotoja, išvažiuodama iš daugiabučio namo kiemo, nepastebėjo važiuojamąja kelio dalimi atvažiuojančio elektrinio dviračio, kurį vairavo 2012 metais gimęs nepilnametis, ir jį partrenkė. Nukentėjusysis pristatytas į ligoninę.
Tą pačią dieną, apie 8.09 val., Beržų gatvėje su motociklu susidūrė sunkvežimis „Volkswagen“, jį vairavo 1971 metais gimęs vyras.
Pirminiais duomenimis, pirmąja eismo juosta važiavęs sunkvežimis keitė eismo kryptį (apsisukinėjo) ir nepastebėjo antroje juostoje važiavusio motociklo „Honda CBR“, ir jį kliudė. Sužalotas 2008 metais gimęs motociklo vairuotojas, jis paguldytas į ligoninę.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai