Avarijos geležinkelyje Kėdainių rajone likvidavimas gali užsitęsti

„Komandos dirba, bet tie pažeidimai, ypač antro kelio, tikrai yra nemaži. Darbai šiek tiek gali užtrukti. Tokia naujausia informacija“, – Eltai sakė LTG grupės Ryšių su visuomene vadovė Sandra Trinkūnaitė-Rimkienė.
LTG Kompetencijų centro Saugos vadovas Martynas Čekanauskas penktadienį po pietų Eltai sakė, kad likvidavimo darbai vyksta etapais.
„Po kiekvieno etapo vertiname, kas pavyko. Reikia pakelti pačius vagonus, tada geriau matysime, kokia situacija. Dirbame, kad galėtume prie jų prieiti. Taip pat turime pašalinti kontaktinio tinklo dalį, reikia surinkti skaldą, darbo tikrai daug“, – pasakojo M. Čekanauskas.
Manoma, kad per incidentą galėjo būti pažeista apie 150 metrų geležinkelio infrastruktūros.
Avarija paveiks 3 tūkst. keleivių ir 18 keleivinių traukinių eismą.
„Traukiniai vyksta iki Kėdainių stoties ir ten keleiviai persodinami į autobusus. Norime, kad žmonėms būtų kuo mažiau trukdymo ir jie pasiektų kelionės tikslą“, – pasakojo S. Trinkūnaitė-Rimkienė.
ELTA primena, kad ankstų penktadienio rytą Kėdainių rajone esančioje Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjo trys skaldą gabenę vagonai. Jie guli ant šonų, skalda iš jų išbyrėjo. Nukentėjusių žmonių per šį incidentą nėra.
Sąstatas, kurį sudarė apie 20–30 vagonų, vyko iš Radviliškio į Kauno pusę, Palemoną.
„Traukinio kabinoje yra indikacijos, kad galimai atsikabino vagonai, mašinistas pastebėjo ir nedelsiant stabdė patį traukinį“, – Eltai sakė LTG Kompetencijų centro Saugos vadovas M.Čekanauskas.
Dėl šio įvykio sutriko traukinių eismas maršrutais Vilnius–Klaipėda–Vilnius, Vilnius–Šiauliai–Vilnius, Kaunas–Šiauliai–Kaunas ir Vilnius–Ryga–Valga, penktadienio rytą pranešė LTG grupė.
Į Lenkiją vykstantys traukiniai nebus paveikti. Taip pat įprastai važinėja traukiniais maršrutais Vilnius–Kaunas ir atgal.
Keleiviams skirtoje platformoje skelbiama informacija.
„Informuojame, kad gegužės 1 d. Gudžiūnų stotyje nuo geležinkelio bėgių nuriedėjus keliems krovininiams vagonams, traukinių eismas ruože Kėdainiai – Šiauliai bus vykdomas autobusais. Daugiau informacijos rasite skiltyje „Eismas šiandien“. Atsiprašome už nepatogumus“, – skelbia LTG.
Incidento aplinkybės kol kas nėra žinomos – bus pradėtas tyrimas joms nustatyti.
„Tyrimas vyksta, renkame įrodymus. Priežastys turi paaiškėti artimiausiu metu. Pasakyti dabar tiksliai, kodėl įvyko avarija, dabar būtų sunku. Sudarėme darbo planą Dabar šaliname krovinio likučius, kad galėtume pačius vagonus pakelti ant bėgių. Yra vietoje krautuvai, jų pagalba pašalinsime skaldą. Vagonų atstatymui naudosime geležinkelio kranus, jie irgi važiuoja į vietą“, – Eltai sakė M. Čekanauskas.
LTG grupės Ryšių su visuomene vadovė S. Trinkūnaitė-Rimkienė Eltai sakė, kad sabotažo galimybė nesvarstoma.
