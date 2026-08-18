Baltarusijoje sulaikytas ir įkalintas lietuvis, vadovavęs medienos perdirbimo įmonei

Anot jo, Užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad apie Lietuvos piliečio sulaikymą informuota Lietuvos ambasada Baltarusijoje.
Daugiau informacijos ministerija neteikia, motyvuodama asmens privatumo apsauga.
LRT radijo duomenimis, Lietuvos pilietis buvo apkaltintas brokuotų detalių tiekimu į Rusiją ir Baltarusiją. Transliuotojas taip pat skelbia, kad Baltarusijos medienos perdirbimo pramonę iš esmės kontroliuoja autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka, o dalis įmonių šalyje jau buvo perimtos.
V. Slankauskas šiuo metu dirba austrų kapitalo bendrovės „HS Belakon“ vidaus audito skyriaus vadovu.
Anksčiau Austrijos investuotojai iš „Timber Group“ lietuvį samdė dėl jo patirties vadovaujant didelių gamyklų statyboms Lietuvoje ir Baltarusijoje.
Be kita ko, V. Slankauskas taip pat yra dirbęs VMG (buvusioje Vakarų medienos grupėje) bei lietuvių pastatytoje „Mebelain“ gamykloje Baltarusijoje.
URM: ambasada informuota, daugiau detalių neteikiama
Pasirodžius informacijai apie Baltarusijoje sulaikytą ir įkalintą lietuvį, vadovavusį medienos perdirbimo įmonei, Užsienio reikalų ministerija (URM) nurodo, kad apie tai buvo informuota Lietuvos Respublikos ambasada Baltarusijoje. Vis dėlto ministerija daugiau incidento aplinkybių teigia negalinti atskleisti.
„Atkreipiame dėmesį, kad URM, gerbdama asmenų privatumą ir neturėdama jų sutikimo, negali teikti informacijos žiniasklaidai nei apie konkrečius asmenis, nei apie įvykio aplinkybes“, – Eltai nurodė URM.
Ministerija taip pat primena galiojančias rekomendacijas.
„URM dar kartą primygtinai rekomenduoja Lietuvos Respublikos piliečiams nevykti į Baltarusijos Respubliką, o tiems, kurie šiuo metu joje yra, – nedelsiant iš jos išvykti“, – primena ministerija.
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