 Bartoševičiaus advokatas kreipėsi į LAT: prašo nutraukti bylą

Bartoševičiaus advokatas kreipėsi į LAT: prašo nutraukti bylą

2026-07-31 10:48
BNS inf.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) ketvirtadienį vakare gavo už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteisto Kristijono Bartoševičiaus advokato kasacinį skundą.

Kristijonas Bartoševičius
Kristijonas Bartoševičius / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Prašoma teismų nuosprendžius panaikinti ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui“, – BNS sakė LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.

LAT dar nenusprendė, ar priims šį skundą nagrinėjimui.

Buvęs Seimo narys K. Bartoševičius nuteistas kalėti septynerius metus. Nuo gegužės 5 dienos jis atlieka bausmę Kauno kalėjime.

Balandžio pabaigoje Lietuvos apeliacinis teismas patvirtino jo kaltę, palikdamas galioti septynerių metų laisvės atėmimo bausmę ir uždrausdamas penkerius metus dirbti su mažamečiais ir nepilnamečiais.

Advokato Olego Šibkovo skundą, kuriuo gynyba prašė K. Bartoševičiaus išteisinimo, teismas atmetė.

Taip pat apeliacinis teismas padidino dviejų nukentėjusiųjų atstovams priteistą turtinės žalos kompensaciją. K. Bartoševičius iš viso turės atlyginti 32 tūkst. eurų turtinės ir neturtinės žalos.

Teismas šioje byloje konstatavo, kad dirbdamas parlamente K. Bartoševičius prievartavo vieną vaiką jam būnant mažamečiu ir suėjus 14-ai metų, taip pat tvirkino tris mažamečius berniukus bei nesunkiai sutrikdė visų keturių nukentėjusiųjų sveikatą.

Šiame straipsnyje:
Kristijonas Bartoševičius
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
advokatas
skundas
seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus

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Komentarai

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Dainius
Žinoma, bylą reikia nutraukti ir, kaip kompensaciją, priskirti porą jaunų berniukų...
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kurortas
šį pederastą reikia pasodinti į tikrą zoną kad pilnai atsakytų šis lašininis snukis už savo nuopelnus
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