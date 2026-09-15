Bausmės 15-metę išžaginusiam klounui šokiruotas Virginijus Sinkevičius: užverda kraujas

„Neabejoju, kad visiems adekvatiems žmonėms užverda kraujas paskaičius tokias istorijas. Mokyklinės ekskursijos po labirintą metu, parko darbuotojas pagriebia nepilnametę mergaitę, nusitempia į kambariuką ir išžagina. Teismo metu prievartautojui nei sąžinės, nei kaltės jausmas nepabunda – kaltę neigia.
Nepaisant to, teismas konstatuoja, kad vyras įvykdė nusikaltimą, panaudojo prievartą ir sužalojo nepilnametės sveikatą. Tačiau atėjus laikui skelbti bausmę – bausmės nėra. Tik taip galima interpretuoti teismo sprendimą prievartautojui leista atsipirkti vien lygtine ir 5 tūkst. eurų bausme.
Už visam gyvenimui suluošintą vaiko gyvenimą vietoje, kuri vaikams teikia laisvalaikio paslaugas, kur šeimos yra tikslinė klientų auditorija. Negana to, anot žiniasklaidos, sprendimo motyvuose teismas pažemino ir Lietuvos kariuomenę bei Lietuvos Šaulių Sąjungą. Mat sprendime teigiama, jog skiriant bausmę buvo atsižvelgta į tai, kad prievartautojas yra šaulys bei savanoris.
Nemanau, kad Lietuvos kariuomenė ar Šaulių Sąjunga dalina vaikų prievartavimo kreditus savo nariams. Manau, kad tai – pavyzdinės organizacijos, kurios kaip tik įkvepia Lietuvos žmones saugoti ir jaustis saugesniais. Nes egzistuoja tam, kad gintų Lietuvos žmones.
Galiausiai tokie sprendimai pagrįstai kerta per žmonių tikėjimą teisingumo sistema Lietuvoje, nes plika akimi matyti, kad prievartautojo orumas buvo maksimaliai apsaugotas. Tuo tarpu aukos orumas nustojo buvęs prioritetu su atmesta apeliacija“, – feisbuke rašė europarlamentaras.
Primename, pirmosios instancijos Utenos apylinkės teismas vyrą nuteisė trejų metų laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidėjo dvejiems metams ir įpareigojo kaltinamąjį per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba mokytis, arba registruotis Užimtumo tarnyboje, šešių mėnesių laikotarpiu nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos dalyvauti elgesio pataisos programoje, šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu arba mokymusi.
Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu nuteistasis įpareigotas dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose asmenims, padariusiems nusikalstamas veikas, kuriomis kėsinamasi į asmens gyvybę, sveikatą, laisvę, seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą, lygiateisiškumą ir sąžinės laisvę.
Vyras taip pat pripažintas kaltu nepilnametės sveikatos sutrikdymo.
Nukentėjusiajai jis turės sumokėti 5 tūkst. eurų žalos atlyginimą.
Utenos apylinkės teismas teigė, kad tokia bausmės vidurkiui artima bausmė paskirta, atsižvelgus į tai, kad nenustatyta kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, atsižvelgus į tai, kad padarytas nesunkus nusikaltimas, pavojingas žmogaus sveikatai. Atsižvelgta ir į tai, kad kaltinamasis neteistas, 5 metų laikotarpyje nebaustas administracine tvarka, jis buvo Lietuvos kariuomenės savanoris, Lietuvos šaulių sąjungos jaunasis šaulys, teigiamai charakterizuojamas, pelnęs apdovanojimų kaip kariuomenės savanoris, taip pat ir už visuomeninę veiklą, neįtrauktas į psichiatrinę įskaitą.
Byloje buvo nagrinėjamas 2024 m. spalį nutikęs įvykis, kai nuteistasis, dirbdamas instruktoriumi-pagalbiniu darbininku siaubo pramogų parke ir apsirengęs klounu, paėmęs nepilnametei parko lankytojai už rankos, nusitempė ją į „Juostų labirintą“ ir ten išžagino.
Vyras savo kaltę neigė, tačiau jo kaltė įrodyta byloje surinktais įrodymais – jis panaudojo prieš nukentėjusiąją kaltinime nurodytą fizinį smurtą, sukeldamas jai nežymų sveikatos sutrikdymą.
Nusikaltimas prieš nepilnametę buvo įvykdytas per ekskursiją, kurios metu buvo surengta programą, per kurią vaikams reikėjo vaikščioti per labirintus, patirti gąsdinimus.
(be temos)