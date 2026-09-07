Birštono apylinkėse – masinė avarija: įkalinti žmonės, kelias uždarytas

Alytaus apskrities policijos atstovė Eglė Kačinskienė BNS informavo, kad avarija įvyko apie 14.50 valandą.
Išvažiuojant iš šalutinio kelio nedidelis krovininis automobilis susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu sunkvežimiu „Volvo“, vežusiu grūdus.
Sunkiasvoris „Volvo“ prie atitvaro prispaudė mikroautobusą VW su keleiviais.
O į avarijos kaltininko mašiną trenkėsi lengvasis automobilis „Audi“.
Ugniagesiai gelbėtojai išvadavo mikroautobuse buvusius žmones.
Jie nebuvo prispausti, tačiau negalėjo išlipti iš automobilio. Keletas jų nukentėjo.
Vienas žmogus išvežtas į ligoninę, kitiems medicinos pagalba suteikta vietoje.
Dėl avarijos uždarytas eismas.
Naujausi komentarai