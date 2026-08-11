Daugiau detalių apie „Aro“ šturmą „tiktokerio“ namuose: pranešta apie pavojų moteriai ir vaikui

„Kauno dienos“ žiniomis, rugpjūčio 10 d. 15.22 val. į specialiąsias tarnybas kreipėsi vyras, stebėjęs tiesioginę transliaciją socialiniame tinkle „TikTok“. Jis teigė, kad „tiktokeris“ iš po paklodės ištraukė automatinį ginklą ir grasino, kad iš pykčio ką nors nušaus.
Minėtas vyras pridūrė, kad „tiktokerio“ asmeniškai nepažįsta, nežino ir to, kur jis gyvena, tačiau Telšiuose šis minėto socialinio tinklo veikėjas esą – žinomas.
Tą pačią dieną, 16.12 val., anonimiškai į tarnybas besikreipęs kitas žmogus nurodė tikslų „tiktokerio“ adresą, ir pasakė, kad jo namuose yra moteris su mažamečiu vaiku. Baimintasi dėl jų saugumo, nes, kaip jau minėta, tiesioginėje „TikTok“ transliacijoje vyras demonstravo ginklus, vartojo alkoholį.
Policijos pareigūnų buvo prašoma nuvykti minėtu adresu ir patikrinti.
Kaip jau rašyta, į Telšių rajone esantį Užgirių kaimą buvo iškviesti ir rinktinės „Aras“ pareigūnai. Jie automobilyje „Mercedes-Benz CLS 320“ sulaikė neblaivų 1989 metais gimusį įtariamąjį, kuris atsisakė tikrintis neblaivumą.
Per kratą jo namuose buvo rasti ir paimti neteisėtai laikomas, tikėtina, savadarbis automatas, pistoletas „Beretta“, „Arisoft“ pistoletas „Borner Sport 331“ ir 82 vienetai įvairaus kalibro šovinių.
Įtariamąjį policijos pareigūnai uždarė į areštinę. Po įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
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