 Dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje atliktos 39 kratos: apklausti 28 asmenys

Dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje atliktos 39 kratos: apklausti 28 asmenys

2026-09-15 14:56 diena.lt inf.

Policija surengė didelės apimties operaciją, kurios metu atliktos 39 kratos ir apklausti 28 asmenys dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje.

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<span>Dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje atliktos 39 kratos: apklausti 28 asmenys</span>
Dėl galimo mokesčių slėpimo mėsos sektoriuje atliktos 39 kratos: apklausti 28 asmenys / Asociatyvi magnific nuotr.

Kaip antradienį pranešė Panevėžio apskrities policija, kratos atliktos įvairiose mėsos sektoriaus įmonėse, smulkiosiose prekybos vietose ir prekyvietėse. Jų metu pareigūnai paėmė galimos neoficialios apskaitos dokumentus ir kitą ikiteisminiam tyrimui reikšmingą medžiagą.

Apklausų metu, pasak policijos, gauta tyrimui reikšmingos informacijos apie galimą mokesčių slėpimą.

Pareigūnai toliau analizuoja surinktą informaciją ir atlieka kitus būtinus procesinius veiksmus. Nustačius mokestinius pažeidimus, įmonėms gali tekti sumokėti į valstybės biudžetą nesumokėtus mokesčius.

Operacijoje dalyvavo 55 Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnai, taip pat aštuoni Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) ir šeši Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) darbuotojai.

Šiame straipsnyje:
mėsos sektorius
kratos
mokesčių slėpimas

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