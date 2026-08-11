 Dėl Kirgizijoje dingusio lietuvių alpinisto – naujausia žinia

Dėl Kirgizijoje dingusio lietuvių alpinisto – naujausia žinia

2026-08-11 09:38
Vakaris Vingilis (BNS)

Užsienio reikalų ministerija (URM) skelbia, kad nustatyta paskutinė žinoma prieš kelias dienas Kirgizijos kalnuose dingusio lietuvio Sergejaus Rubcovo vieta.

Kirgizijos kalnuose dingo trys alpinistai, tarp jų yra lietuvis Sergejus Rubcovas (dešinėje).
Kirgizijos kalnuose dingo trys alpinistai, tarp jų yra lietuvis Sergejus Rubcovas (dešinėje). / Feisbuko nuotr.

Anot ministerijos, Lietuvos ambasada Kazachstane palaiko ryšį su asmens artimaisiais Lietuvoje, ambasada ir Lietuvos garbės konsulas Kirgizijoje aktyviai bendradarbiauja su Kirgizijos institucijomis, tarp jų ir gelbėjimo tarnybomis.

„Taip pat bendradarbiaujant su vietos telekomunikacijų bendrovėmis nustatyta paskutinė žinoma asmens buvimo vieta“, – BNS informavo ministerija.

Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija kiek anksčiau skelbė, kad gelbėtojai aptiko tuščią palapinę, priklausančią alpinistų grupei, kuri dingo Ošo srities kalnuose po įkopimo į Karumdu viršūnę.

Dingusią grupę sudaro du baltarusiai ir Lietuvos pilietis. Su alpinistais ryšys nutrūko rugpjūčio 4 dieną, kai jie pranešė esą pasirengę leistis į bazinę stovyklą, praneša nepriklausomas baltarusių portalas „Naša Niva“.

Skelbiama, kad paieškos ir gelbėjimo operacijos vyksta maždaug 5 tūkst. metrų aukštyje, jose dalyvauja gelbėtojai, pasienio apsaugos pareigūnai ir savanoriai gidai iš Šveicarijos.

Šiame straipsnyje:
Sergejus Rubcovas
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dingęs alpinistas
Kirgizijoje dingęs alpinistas

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Felka
O kodėl rašoma, kad dingo lietuvis, gal ne lietuvis, o tik pilietis rusas ?
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