Dėl Kirgizijoje dingusio lietuvių alpinisto – naujausia žinia

Anot ministerijos, Lietuvos ambasada Kazachstane palaiko ryšį su asmens artimaisiais Lietuvoje, ambasada ir Lietuvos garbės konsulas Kirgizijoje aktyviai bendradarbiauja su Kirgizijos institucijomis, tarp jų ir gelbėjimo tarnybomis.
„Taip pat bendradarbiaujant su vietos telekomunikacijų bendrovėmis nustatyta paskutinė žinoma asmens buvimo vieta“, – BNS informavo ministerija.
Kirgizijos nepaprastųjų situacijų ministerija kiek anksčiau skelbė, kad gelbėtojai aptiko tuščią palapinę, priklausančią alpinistų grupei, kuri dingo Ošo srities kalnuose po įkopimo į Karumdu viršūnę.
Dingusią grupę sudaro du baltarusiai ir Lietuvos pilietis. Su alpinistais ryšys nutrūko rugpjūčio 4 dieną, kai jie pranešė esą pasirengę leistis į bazinę stovyklą, praneša nepriklausomas baltarusių portalas „Naša Niva“.
Skelbiama, kad paieškos ir gelbėjimo operacijos vyksta maždaug 5 tūkst. metrų aukštyje, jose dalyvauja gelbėtojai, pasienio apsaugos pareigūnai ir savanoriai gidai iš Šveicarijos.
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