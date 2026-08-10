DNR pėdsakas Leipcige susiejo drono incidentą su Lietuvoje nagrinėjama padegamųjų siuntų byla

Remiantis leidinio informacija, DNR pėdsakas kol kas nėra susietas su konkrečiu asmeniu.
„Bild“ nurodo, jog užfiksuotas pėdsakas sutampa su tuo, kuris buvo rastas po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024-ųjų liepą.
Minėtu laikotarpiu iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę (JK) ir Lenkiją buvo išsiųsti keturi siuntiniai. Dvi iš keturių siuntų su padegamaisiais užtaisais buvo siunčiamos per DHL: viena užsidegė Vokietijoje, Leipcigo oro uoste, kita – sandėlyje JK.
Dėl padegamųjų užtaisų, per siuntų tarnybas išsiųstų į užsienį, kaltinimai pareikšti Lietuvos piliečiui Aleksandrui Šuranovui, Ukrainos piliečiams Vadymui Borsukui ir Vasilijui Kovačui, dvigubą Rusijos ir Lietuvos pilietybę turinčiam Daniilui Jenciui bei Rusijos piliečiui Eldarui Salmanovui.
Šią bylą nagrinėja Vilniaus apygardos teismas.
Pastebima, kad dronas su sprogmeniu Leipcige pasirodė rugpjūčio 4 dieną – beveik tuo pat metu, kai rugpjūčio 3-iąją Vilniuje vykusiame teismo posėdyje liudijo saugumo tinklo operacijų Europoje palaikymo vyresnysis direktorius Philippe Baueris, atsakingas už saugą DHL.
Praėjusią savaitę Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas.
Leipcigo ir Halės oro uostas yra Ukrainos oro bendrovės „Antonov Airlines“ bazė. Jis taip pat yra vienas svarbiausių Europos krovinių mazgų ir yra svarbus karinei logistikai. Per šį oro uostą gabenami, be kita ko, Vokietijos ginkluotųjų pajėgų ir NATO sąjungininkų kariniai kroviniai.
Pranešama, kad prie ukrainiečių orlaivio pastebėtą skrendantį droną galėjo numušti ten buvęs autobuso vairuotojas.
Remdamasis šaltiniais, praėjusią savaitę laikraštis „The Wall Street Journal“ nurodė, jog JAV žvalgyba droną Leipcigo oro uoste sieja su Rusija.
Naujausi komentarai