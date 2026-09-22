Dovanojamas stalas tapo pasala – moteris prarado beveik 2 tūkst. eurų

Kaip pranešė Vilniaus policija, pirmadienį gautas moters (gim. 2007 m.) pranešimas, kad nuo rugsėjo 14 d. iki rugsėjo 15 d. Vilniuje nepažįstami asmenys, pasiūlę investuoti, apgaule iš jos išviliojo 1 750 eurų.
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, į pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1995 m.), kuri pranešė rugsėjo 4 d. apie 10 val. socialinio tinklo platformoje rado skelbimą apie dovanojamą stalą, paspaudė jai atsiųstą nuorodą ir suvedė banko prisijungimus. Po to ji pastebėjo, kad prarado 1 990 eurų.
Apie dar vieną galimą sukčiavimo atvejį pranešta ir Šiaulių apskrityje.
Anot policijos, gegužės 4 d. Kelmės rajone gyventojas (gim. 1999 m.) sutarė iš Raseinių rajono gyventojo (gim. 1986 m.) pirkti medienos už 3 352 eurų. Miško medieną vyras išsivežė, tačiau iki šiol su pardavėju neatsiskaito.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pranešė, kad pirmadienį pareigūnus kreipėsi 1956 m. gimęs vyras, kuris nurodė, kad neva investuodamas per kelis kartus prarado 6 276 eurus.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Uostamiesčio policija taip pat informavo, kad pirmadienį pradėtas kitas tyrimas pagal moters pareiškimą, kuriame nurodoma, kad gavusi SMS žinutę, ji paspaudė atsiųstą nuorodą, suvedė reikalaujamus duomenis, o po to pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos apgaulės būdu buvo pasisavinta 1 990 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
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