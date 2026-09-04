Draugas įvėlė į finansines machinacijas: kalba sukasi apie didelius pinigus

1990 metais gimęs vyras nurodė, kad laikotarpiu nuo vasario iki rugsėjo, apgaulės būdu suklaidintas draugo, perdavė jam asmens tapatybės kortelę su el. parašo funkcija ir prisijungimo slaptažodžiu, penktadienį pranešė Policijos departamentas.
Pasinaudojus šiais duomenimis, vyras ir buvo įregistruotas trijų bendrovių vadovu. Dėl neteisėtų finansinių operacijų patirtas nuostolis siekia 192 tūkst. eurų.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Policija per pastarąją parą gavo ir du pranešimus apie sukčiavimo atvejus.
Iš 1964 metais gimusio Kauno gyventojo 48,5 tūkst. eurų išvilioti laikotarpiu nuo gegužės iki rugpjūčio, kai jis netikroje platformoje investavo pinigus.
Tuo metu Vilniuje 1955 metais gimęs vyras į pareigūnus kreipėsi, kai moteris, su kuria jis bendravo elektroninėje erdvėje, išviliojo 44 tūkst. eurų.
Abiem atvejais taip pat pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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