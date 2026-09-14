Druskininkų meras lieka nuteistas dėl korupcijos

Teisėjas Evaldas Gražys paskelbė, kad R. Malinausko advokato skundas atmestas, trijų teisėjų kolegijai nekilo abejonių dėl R. Malinausko kaltės.
Po Apeliacinio teismo verdikto nuosprendis šioje byloje įsiteisėjo – Druskininkų vadovas lieka pripažintas kaltu dėl prekybos poveikiu, jis turės sumokėti 60 tūkst. eurų baudą. Be to, iš jo bus išieškota 30 tūkst. eurų.
Kadangi nuosprendis R. Malinauskui nepakeistas, ilgametis Druskininkų meras negalės toliau eiti pareigų, o Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) panaikins mero įgaliojimus pagal Rinkimų kodekso reikalavimus.
Kadangi iki eilinių savivaldybių tarybų narių ir merų rinkimų šiuo metu yra likę mažiau kaip metai, rinkimai šioje savivaldybėje nebebūtų rengiami, o iki kitų metų pavasario mero pareigas eitų savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras.
Byloje baudžiamojon atsakomybėn buvo patrauktas ne tik Druskininkų meras R. Malinauskas, bet ir jo buvęs patarėjas ir dabartinis tarybos narys Aivaras Kadziauskas, įvairių teismų grandžių teisėjai, kurie sprendė Vijūnėlės dvaru susijusius klausimus.
R. Malinauskas kaltės nepripažino ir per apklausą Kauno apygardos teisme. Jis nurodė, kad niekada nei su A. Kadziausku, nei su kuo kitu nevedė derybų dėl pinigų davimo ar kažkieno papirkimo – visi pinigai tiesiog buvo mokami už teisines paslaugas.
ELTA primena, kad pernai balandį Kauno apygardos teismas korupcijos byloje kaltais pripažino ne tik R. Malinauską, bet ir Druskininkų tarybos narį A. Kadziauską. Pastarajam skirta 42,6 tūkst. eurų bauda.
A. Kadziausko skundas taip pat atmestas, jis neteks tarybos nario pareigų.
Nelegaliu statiniu pripažintas Vijūnėlės dvaras buvo nugriautas 2019 m. rudenį. R. Malinauskas yra sakęs, kad Vijūnėlės dvaras statytas jam, nors oficialiai jo savininkas buvo bičiulis verslininkas, iš jo meras planavo baigtą pastatą perpirkti.
Nusikaltimus teisėsaugai padėjo atskleisti buvęs advokatas Drąsutis Zagreckas, jis dabar yra saugomas valstybės.
Teisėjas E. Gražys taip pat paskelbė, kad dėl korupcijos nuteisiamas ir Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Kažys, jo įgaliojimai kol kas sustabdyti.
Lietuvos apeliacinio teismo verdiktas dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
„Negerbiu tokio teismo sprendimo“
Lietuvos apeliaciniam teismui pirmadienį nusprendus, kad R. Malinauskas lieka nuteistas dėl korupcijos, pats politikas teigia tokio teismo sprendimo negerbiantis.
„150 bylos tomų. Nė vieno kaltės įrodymo. Bet – pripažintas kaltu. Ne. Aš negerbiu tokio teismo sprendimo ir nepasitikiu tokiais teisėsaugininkais, su kokiais man teko susidurti. Jie nevykdo teisingumo ir neveikia įstatymo vardu. Jie vykdo politinius užsakymus ir veikia vardan savo interesų, apdovanojimų ir karjeros. Tik tas, kas su jais nesusidūręs, gali kalbėti apie pagarbą ar teisingumo jausmą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ teismo sprendimą komentavo R. Malinauskas.
Aš negerbiu tokio teismo sprendimo ir nepasitikiu tokiais teisėsaugininkais, su kokiais man teko susidurti.
Anot Druskininkų mero, byloje apklausti asmenys esą nėra su juo kalbėję apie kyšį, neteisėtą poveikį kažkam. Pasak R. Malinausko, neva net slaptai darytuose įrašuose nėra duomenų apie jo kaltumą.
„Tai kodėl esu nuteistas? Nes taip reikėjo. Nes prokurorai niekada nepralaimi. O pripažinti, kad per šešiolika persekiojimo metų nieko nepavyko rasti ir „prikabinti“, būtų žiaurus jų pralaimėjimas. Todėl spektaklis „Pašalinti Malinauską“ turi tęstis“, – rašė jis.
„Ne vienam jame dalyvavusiam teisėjui ir prokurorui jau atlyginta pareigomis, ordinais, kitomis malonėmis: karjera Europos Sąjungos teismuose už nuolankumą, Riterio kryžiais už griovimus ir iš piršto laužtus kaltinimus – ordinas prokurorei įteiktas net prieš paskelbiant teismo sprendimą“, – pasipiktinimo neslėpė nuteistasis.
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