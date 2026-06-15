 Du vyrai prieš aplinkinius švaistėsi ir mačete

Du vyrai prieš aplinkinius švaistėsi ir mačete

2026-06-15 08:38
BNS inf.

Panevėžyje, Pušyno gatvėje, namo kieme, du vyrai į ginklą panašiu daiktu ir mačete grasino aplinkiniams.

<span>Du vyrai prieš aplinkinius švaistėsi ir mačete</span>
Du vyrai prieš aplinkinius švaistėsi ir mačete / Asociatyvi Lietuvos policijos nuotr.

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