Ekspertai: nekelkite ragelio!

Tarnybos duomenimis, apgaulingų skambučių per šį laikotarpį sumažėjo beveik 80 proc., o SMS žinučių – 42,1 proc. Visgi RRT įspėja, kad sukčiai nuolat keičia sukčiavimo būdus.
„Dėl sėkmingai veikiančių operatorių įdiegtų filtravimo priemonių sukčiams nebeapsimoka generuoti apgaulingus skambučius su užkeistais lietuviškais numeriais – tai lėmė reikšmingą sukčiavimo telefonu ir blokuojamų skambučių srauto praėjusį ketvirtį sumažėjimą. Tačiau sukčiavimas neišnyko – sukčiai prisitaiko, nuolat keičia sukčiavimo metodus“, – pranešime pabrėžė RRT pirmininkė Jūratė Šovienė.
Anot tarnybos, antrąjį ketvirtį daugėjo apgaulingų skambučių iš Latvijos, Estijos ir kitų užsienio šalių.
„Skambinama numeriais, kurie nesikartoja ir yra atsitiktiniai, todėl operatoriai neturi galimybių juos identifikuoti kaip apsimestinius skambučius ir juos blokuoti. Gyventojai, gaunantys skambučius su užsienio numeriais, turėtų išlikti itin budrūs, o, nesant poreikio atsiliepti, paprasčiausiai nekelti ragelio“, – nurodė RRT ekspertai.
Tarnyba ragina gavus įtartiną žinutę nespausti joje pateiktų nuorodų, neatidaryti įtartinų priedų, neatskleisti asmens, elektroninės bankininkystės ar kitų prisijungimo duomenų ir netvirtinti mokėjimo operacijų, kurių pats vartotojas neinicijavo.
Taip pat reikėtų užblokuoti siuntėją ir pažymėti žinutę kaip šlamštą ar sukčiavimą pačioje susirašinėjimo programėlėje.
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