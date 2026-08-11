 ESO darbuotojų lauke rastas negyvas vyras – krovinį perimti turėjęs kontrabandininkas?

ESO darbuotojų lauke rastas negyvas vyras – krovinį perimti turėjęs kontrabandininkas?

2026-08-11 11:18
Berta Banytė

Paaiškėjo daugiau detalių apie lauke Elektros skirstymo operatoriaus (ESO) darbuotojų rastą vyro lavoną.

<span>ESO darbuotojų lauke rastas negyvas vyras – krovinį perimti turėjęs kontrabandininkas?</span>
ESO darbuotojų lauke rastas negyvas vyras – krovinį perimti turėjęs kontrabandininkas? / Asociatyvi VSAT ir magnific nuotr.

Kaip skelbė Policijos departamentas, rugpjūčio 10-osios rytą, 4.05 val., elektros linijos gedimus Varėnos rajone, Praudos kaime esančiame lauke, šalinę ESO darbuotojai rado nutrūkusį laidą, o šalia jo pastebėjo vyro kūną.

Atvykus medikams paaiškėjo, kad aptiktas vyras, gimęs 1996 metais, – negyvas.

Šis tragiškas įvykis gali būti susijęs su mįslinga priešistore. „Kauno dienos“ žiniomis, pirmiausia, ESO darbuotojai pastebėjo keturis penkis maišus, kuriuose, galimai, – kontrabandinės cigaretės. Tikėtina, kad maišai buvo gabenti kontrabandiniais balionais, kurie užkliudė ir nutraukė elektros laidą.

Gali būti, kad į įvykio vietą atėjęs vyras turėjo perimti kontrabandinių cigarečių krovinį, tačiau jį mirtinai nutrenkė elektros srovė. 

Po įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ekspertai aiškinsis žuvusiojo mirties priežastį.

Šiame straipsnyje:
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vyro lavonas
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Komentarai

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senis
tai čia gal geras būdas kovot su kontabandininkais nes pareigūnai triukšma pakėlė spauda paviešino kad policininkai ir tylu tylu kaip kapinėse tik mirusieji ratu.
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