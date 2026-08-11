ESO darbuotojų lauke rastas negyvas vyras – krovinį perimti turėjęs kontrabandininkas?

Kaip skelbė Policijos departamentas, rugpjūčio 10-osios rytą, 4.05 val., elektros linijos gedimus Varėnos rajone, Praudos kaime esančiame lauke, šalinę ESO darbuotojai rado nutrūkusį laidą, o šalia jo pastebėjo vyro kūną.
Atvykus medikams paaiškėjo, kad aptiktas vyras, gimęs 1996 metais, – negyvas.
Šis tragiškas įvykis gali būti susijęs su mįslinga priešistore. „Kauno dienos“ žiniomis, pirmiausia, ESO darbuotojai pastebėjo keturis penkis maišus, kuriuose, galimai, – kontrabandinės cigaretės. Tikėtina, kad maišai buvo gabenti kontrabandiniais balionais, kurie užkliudė ir nutraukė elektros laidą.
Gali būti, kad į įvykio vietą atėjęs vyras turėjo perimti kontrabandinių cigarečių krovinį, tačiau jį mirtinai nutrenkė elektros srovė.
Po įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ekspertai aiškinsis žuvusiojo mirties priežastį.
(be temos)