 Per gaisrą ūkiniame pastate sudegė grūdų malūnas, keturratis, traktorius

Per gaisrą ūkiniame pastate sudegė grūdų malūnas, keturratis, traktorius

2026-09-17 12:24
Gytis Pankūnas (ELTA)

Druskininkų savivaldybėje trečiadienį užsiliepsnojus ūkiniam pastatui, sudegė jame buvusi įranga, keturratis, dviračiai, informavo ugniagesiai.

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<span>Per gaisrą ūkiniame pastate sudegė grūdų malūnas, keturratis, traktorius</span>
Per gaisrą ūkiniame pastate sudegė grūdų malūnas, keturratis, traktorius / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 18.38 val. gautas pranešimas, kad Druskininkų savivaldybėje, Leipalingio seniūnijoje, Guobinių kaime, Guobų gatvėje, kilo gaisras ūkiniame pastate.

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, medinis ūkinis pastatas degė atvira liepsna.

Gaisro metu sudegė pastatas ir viduje buvę grūdų traiškytuvas, grūdų malūnas, žoliapjovė, keturratis, keturi dviračiai, juostinis pjūklas, gręžimo staklės, priekaba su bulvėmis (3 tonos), grikiai (10 tonų), malkos, šiaudai, javai (10 tonų).

Taip pat sudegė šalia buvęs traktorius „Valtra“, apdegė trys traktoriai „MTZ“.

Šiame straipsnyje:
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