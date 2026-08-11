Gavote tokią žinutę? Jokiu būdu nedarykite šios klaidos

Socialiniame tinkle „Facebook“ Kretingos rajono policijos bendruomenės pareigūnai įspėjo – tokiose žinutėse esančių nuorodų spausti nereikėtų.
„GAUNATE TOKIAS ŽINUTES? NESPAUSKITE NUORODŲ. TAI SUKČIŲ SPĄSTAI.
Pastaruoju metu „Facebook Messenger“ plinta žinutės, kuriose siūloma „atsiimti pinigus“, „patikrinti paraiškos būseną“ ar pateikiami kiti panašūs pasiūlymai.
Nuotraukose – vienas iš sukčių naudojamų žinučių pavyzdžių.
Tokios žinutės gali nukreipti į suklastotas svetaines, kurių tikslas – išvilioti elektroninės bankininkystės, „Smart-ID“, „Mobile-ID“ ar kitus prisijungimo duomenis.
Kaip apsisaugoti?
nespauskite įtartinų nuorodų;
neveskite savo prisijungimo duomenų;
informaciją tikrinkite tik oficialiais kanalais.
Jei jau suvedėte savo duomenis – nedelsdami susisiekite su banku ir praneškite policijai.
Pasidalinkite šiuo įspėjimu – tai gali padėti apsaugoti jūsų artimuosius“, – teigiama įraše.
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