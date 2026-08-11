Gedimus šalinę ESO darbuotojai išvydo šiurpų vaizdą

1996-aisiais gimusio vyro kūnas aptiktas pirmadienį, apie 4.05 val., Praudos kaime esančiame lauke.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Varėnos rajone elektros linijos gedimus šalinę „Energijos skirstymo operatoriaus“ darbuotojai rado nutrūkusį laidą, o šalia jo – mirusio vyro kūną, antradienį pranešė Policijos departamentas.
1996-aisiais gimusio vyro kūnas aptiktas pirmadienį, apie 4.05 val., Praudos kaime esančiame lauke.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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