 Gesinant liepsnojantį kombainą ugniagesiui prireikė medikų pagalbos

Gesinant liepsnojantį kombainą ugniagesiui prireikė medikų pagalbos

2026-08-07 09:44
Gytis Pankūnas (ELTA)

Prienų rajone ketvirtadienį gesinant užsiliepsnojusį kombainą, sutriko ugniagesio sveikata.

<span>Gesinant liepsnojantį kombainą ugniagesiui prireikė medikų pagalbos</span>
Gesinant liepsnojantį kombainą ugniagesiui prireikė medikų pagalbos / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 16.01 val. pranešta, kad Prienų rajone, Stakliškių seniūnijoje, Pikelionių kaime, dega kombainas.

Atvykus į įvykio vietą, nustatyta, kad kombainas degė atvira liepsna. Gaisras užgesintas.

Gaisro metu išdegė kombaino kabina, sudegė degiosios kombaino dalys.

Gesinant gaisrą vienam ugniagesiui pablogėjo savijauta. Atvykę medikai suteikė pagalbą vietoje, vėliau sąmoningą ugniagesį išvežė į gydymo įstaigą. Po apžiūros jis išleistas į namus.

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