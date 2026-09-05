Gyventojų patalpose aptikti ginklai ir daugiau kaip 1,1 tūkst. šovinių

Rugsėjo 4 d. apie 11 val. Alytuje, Naujoji g., daugiabučio namo rūsyje, sandėliuke, vykdant renovacijos darbus, rasti 25 vnt. 9 mm kalibro šovinių. Šaudmenys paimti.
Tą pačią dieną, apie 18 val. Palangoje, Vidurdienio g., gyvenamajame name, moteris, gimusi 1979 m., tvarkydama mirusio vyro daiktus, rado neteisėtai laikytą dujinį pistoletą „Perfecta Mod. FBI 8000“ bei 14 vnt. šovinių. Ginklas ir šaudmenys paimti.
Apie 22 val. 30 min. Kretingos r., Raguviškių k., garaže, neblaivus (2,99 prom.) vyras (gim. 1988 m.) policijos pareigūnams pateikė medinę dėžę, kurioje rasta ir paimta: 1113 vnt. šovinių, 23 vnt. kulkų, 27 vnt. tūtelių bei nenustatyto modelio pistoletas su dėtuve.
Dėl visų radinių pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 253 str. 1 d.
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