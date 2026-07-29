Į mišką išėjęs ir be žinios dingęs senjoras rastas negyvas

Negyvas vyras rastas apie 11 val.
1951 metais gimęs vyras liepos 25-osios rytą išėjo iš namų į Varčios mišką ir dingo.
Jo ieškojo Alytaus apskrities policijos pareigūnai ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) kinologai su tarnybiniais šunimis. Paieškai taip pat buvo pasitelktas dronas. Prie paieškos prisidėjo ir VSAT pareigūnai su sraigtasparniu.
Buvo tikrinamos negyvenamos sodybos ir aplinkinės teritorijos. Pareigūnai prašė negyvenamų sodybų Meškučių, Alovės, Kudariškės kaimuose šeimininkus jas patikrinti.
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