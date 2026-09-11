Išėjusi iš namų Alytuje dingo Akvilė: gal matėte?

Kaip teigiama, 1974 metais gimusi moteris išėjo iš namų, esančių Alytuje, Statybininkų gatvėje, ir iki šiol negrįžo.
Dingusiosios požymiai: A. Markauskaitė yra apie 165 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, tamsių trumpai kirptų plaukų. Kuo galėjo vilkėti išeidama, nėra žinoma.
Asmenis, žinančius apie moters buvimo vietą ar ją pastebėjusius, policija prašo informuoti Alytaus apskr. VPK Veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Vytenį Licų telefonu +370 700 65 731, +370 601 22150, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu – 112.
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