 Išgertuvių metu įsiplieskė konfliktas: nukentėjo moteris, kliuvo ir nepilnamečiui

Išgertuvių metu įsiplieskė konfliktas: nukentėjo moteris, kliuvo ir nepilnamečiui

2026-06-14 08:57
BNS inf.

Išgertuvių metu naktį Rokiškio rajone nukentėjo nepilnametis.   

<span>Išgertuvių metu įsiplieskė konfliktas: nukentėjo moteris, kliuvo ir nepilnamečiui</span>
Išgertuvių metu įsiplieskė konfliktas: nukentėjo moteris, kliuvo ir nepilnamečiui / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariatas pranešė, kad sekmadienio naktį, apie 1.30 val. Minkūnų kaime vyko išgertuvės.

Namo kieme kilus žodiniam konfliktui, neblaivus (1,67 promilės) vyras, gimęs 2000 metais, sukėlė fizinį skausmą neblaiviai (1,17 promilės) moteriai, gimusiai 1974 metais, ir nepilnamečiui, gimusiam  2009 metais.

Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. 

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