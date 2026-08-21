Išgirdę, kad pedofilija kaltinamas kunigas vaikšto laisvėje – žmonės įsiuto: vėl kažką sugundys!

Seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas kunigas T. Švedavičius iki šiol vaikšto laisvėje. Jis nesuimtas – tik pasižadėjo neišvykti iš Lietuvos.
„Turi būti jie uždaryti, jokių laisvių. Ir apykojė neturi būti, nes ji jam netrukdo“, – sakė gyventojas.
„Aš vis tiek už tai, kad kardomoji priemonė būtų suėmimas. Jeigu žmogus turi tokį polinkį, reikia gydyti arba izoliuoti – vienas iš dviejų“, – kalbėjo kita pašnekovė.
„Uždarytas turėtų būti, aš taip galvoju. Nes gal vėl kažkur ką nors sugundys“, – svarstė dar viena gyventoja.
T. Švedavičiui pareikšti rimti kaltinimai – byloje nurodomi 34 nusikalstami epizodai ir 11 nukentėjusiųjų. Galimas seksualinis išnaudojimas, kaip teigiama, truko 23 metus. Tačiau kaip nutinka, kad tokiais nusikaltimais kaltinamas žmogus vis dar yra laisvėje?
„Visuomenę aš galiu nuraminti. Kardomosios priemonės gali būti labai švelnios, o bausmė – labai griežta“, – aiškino advokatas Valdemaras Bužinskas.
Pasak jo, suėmimas nėra automatinė reakcija net ir į labai sunkius kaltinimus. Vertinama, ar laisvėje esantis žmogus gali kelti pavojų bylai ar aplinkiniams.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Pagrindai yra tokie, kad asmuo nepabėgtų, nepasislėptų, netrukdytų ikiteisminiam tyrimui, paveikdamas liudytojus ar nukentėjusiuosius, ir nedarytų naujų nusikalstamų veikų“, – sakė V. Bužinskas.
Taigi kunigui parinkta švelnesnė kardomoji priemonė. Tačiau vienas saugiklis išliks – Vilniaus apygardos teismas dar pusei metų pratęsė kunigo buto Vilniuje, dviejų sklypų Širvintų rajone ir kito turto areštą.
Teismas nurodė, kad laikinas nuosavybės teisės apribojimas ir toliau turi būti taikomas siekiant užtikrinti civilinius ieškinius dėl galimai nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo.
Taip siekiama užtikrinti, kad nukentėjusiesiems būtų atlyginta žala, jei ji būtų priteista. Byloje pateikti šeši civiliniai ieškiniai. Prašomos sumos skiriasi – mažiausia siekia kelis šimtus eurų, o didžiausia viršija 200 tūkst. eurų.
„Nuosavybės teisės apribojimas reiškia tai, kad jis negalės savo turto parduoti, dovanoti, perleisti ar įkeisti bankui už savo ar kitų asmenų prievoles“, – sakė V. Bužinskas.
Portalui „15min“ Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas teigė, kad T. Švedavičius kaltę pripažino ne iš karto, o tik po nukentėjusiojo parodymų. Dabar kunigas prašosi atleidžiamas iš kunigystės ir esą pažadėjo nukentėjusiesiems atlyginti žalą.
„Nusikaltimas buvo. Ten apkaltinti ir teismas turės patvirtinti, bet jau yra ir prisipažinimas, ir bendradarbiavimas su teisėsauga, ir pažadas atlyginti žalą“, – sakė G. Grušas.
Arkivyskupas taip pat sako, kad Bažnyčia stiprina saugios aplinkos mokymus ir tikrina visų kunigų QR kodus. Jie patvirtina, kad asmuo nėra teistas už seksualinius nusikaltimus ir gali dirbti su vaikais. T. Švedavičius tokį kodą turėjo.
„Procesai vyksta, yra dar kur taisytis“, – sakė G. Grušas.
Tačiau dalis žmonių Bažnyčios veiksmais nepasitiki.
„Valdžia dengia Bažnyčią, visus tuos nusikaltimus dengia. Vatikanas pasako „niu niu“ ir tuo viskas užsibaigia“, – piktinosi gyventojas.
Tuo metu Klaipėdoje atidarytas pagalbos centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Iki šiol vienintelis toks centras veikė Vilniuje.
Vaikui nebereikės keliauti per skirtingas institucijas – vienoje vietoje bus atliekami baudžiamajam procesui reikalingi veiksmai: kūno apžiūra, apklausa su psichologu ir kitos procedūros.
„Apklausų kabinete, ne tik konsultacijos vyksta, bet ir apklausa teisme. Turime mikrofoną, kamerą, o apklausa transliuojama į bet kuriuos teismo rūmus“, – pasakojo specializuotos pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus vadovė Agnė Marčiukaitienė.
Centre taip pat vyks mokymai. Planuojama, kad daugiau kaip 10 tūkst. vaikų bus supažindinti su tuo, kas apskritai yra seksualinis smurtas ir kaip jį atpažinti.
Naujausi komentarai