 Įsidėmėkite šiuos veidus: jei nors vieną pastebėjote, skubiai praneškite teisėsaugai

Įsidėmėkite šiuos veidus: jei nors vieną pastebėjote, skubiai praneškite teisėsaugai

2026-09-07 15:34 diena.lt inf.

Lietuvos kalėjimų tarnyba (LKT) prašo visuomenės pagalbos nustatant keturių iš bausmės atlikimo vietų pasišalinusių ir iki šiol nesurastų nuteistųjų buvimo vietas.

Kaip teigiama, kai kurių iš jų paieška tęsiasi jau ne vienerius metus. Turimais duomenimis, ieškomi asmenys gali slapstytis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Andrius Kalasiūnas

Andrius Kalasiūnas
Andrius Kalasiūnas / LKT nuotr.

Andrius Kalasiūnas, gimęs 1984 metų gruodžio 16 dieną, Pravieniškių I-ojo kalėjimo atviro bausmės atlikimo vietos nuteistasis, ieškomas nuo 2019 metų rugsėjo 13 dienos.

Anksčiau vyras buvo registruotas Kauno rajono savivaldybėje, Ringaudų seniūnijoje esančiame Ringaudų kaime. LKT turimais duomenimis, A. Kalasiūnas gali slapstytis užsienyje.

 Viktoras Liachovič

Viktoras Liachovič
Viktoras Liachovič / LKT nuotr.

Viktoras Liachovič, gimęs 1984 metų vasario 23 dieną, ieškomas nuo 2023 metų rugsėjo 24 dienos.

Anksčiau vyras buvo registruotas Kaišiadorių rajone, Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, Stoniavos kaime. LKT turimais duomenimis, V. Liachovič gali slapstytis Lietuvoje arba užsienyje.

Gintaras Korotkovas

Gintaras Korotkovas
Gintaras Korotkovas / LKT nuotr.

Gintaras Korotkovas, gimęs 1967 metų balandžio 20 dieną, ieškomas nuo 2025 metų spalio 2 dienos.

Anksčiau vyras buvo registruotas Panevėžyje. Pasak LKT, turima informacijos, kad G. Korotkovas gali slapstytis Vilniuje arba Panevėžyje.

Artūras Makselis

Artūras Makselis
Artūras Makselis / LKT nuotr.

Artūras Makselis, gimęs 1987 metų rugsėjo 30 dieną, ieškomas nuo 2026 metų gegužės 28 dienos.

Anksčiau vyras buvo registruotas Vilniuje. LKT turimais duomenimis, A. Makselis gali slapstytis Vilniuje.

„LKT prašo gyventojų, turinčių bet kokios informacijos apie šių asmenų dabartinę buvimo vietą ar galinčių suteikti kitų jų paieškai reikšmingų duomenų, susisiekti su pareigūnais. Informaciją prašome pateikti telefonu +370 656 82337. Pareigūnams svarbi gali būti ir, iš pirmo žvilgsnio, nereikšminga informacija – kur asmuo buvo pastebėtas, su kuo bendrauja, kokia transporto priemone naudojasi, ar kur galėtų gyventi“, – skelbiama LKT feisbuke.

Tačiau pabrėžiama, kad pastebėjus kurį nors iš ieškomų asmenų, nereikėtų bandyti jo sulaikyti savarankiškai. Esant neatidėliotinai situacijai, reikėtų skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
ieškomi nuteistieji
Andrius Kalasiūnas
Viktoras Liachovič
Gintaras Korotkovas
Artūras Makselis

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