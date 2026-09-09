Įspėjo: tokie pasiūlymai internete gali slėpti rimtą pavojų

„Už viliojančio darbo pasiūlymo slepiasi priverstinis darbas“, – feisbuke informavo policijos virtualus patrulis ir perspėjo netikėti pažadais bei saugotis tokių apgaulingų darbo pasiūlymų internete.
„Prekyba žmonėmis vis dažniau persikelia į elektroninę erdvę – sukčiai siūlo patrauklius darbus užsienyje ar nuotolines pareigas su itin geru atlyginimu“, – pažymėjo pareigūnai.
Policijos vaizdo įraše aiškinama, kad prekyba žmonėmis priverstiniam darbui – tai bet koks darbas, kurį žmogus verčiamas dirbti prieš savo valią, naudojant fizinį smurtą, grasinimus, apgaulę ar atimant galimybę priešintis.
Apie galimą išnaudojimą gali signalizuoti ilgos darbo valandos, nežmoniškos darbo sąlygos, darbas be pertraukų ir atostogų, mažas atlygis, didelis darbo krūvis, nelegalus darbas ar skurdžios apgyvendinimo sąlygos.
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