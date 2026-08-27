Įtakingam socdemui „čekiukų“ byloje gresia bauda ir draudimas dirbti valstybės tarnyboje

Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius mano, kad viešųjų teisių atėmimas – tai yra teisės būti išrinktam ar paskirtam į savivaldybės, jos įmonių skiriamas ar renkamas pareigas 4 metams, bus proporcinga priemonė ir pasieks įstatyme numatytus tikslus, padės užkirstą kelią daryti naujus nusikaltimus ateityje.
Prokuroras per posėdį Alytaus apylinkės teisme ketvirtadienį J. Pankauską prašė pripažinti kaltu dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir piktnaudžiavimo. Kaltinimai J. Pankauskui susiję su 2019–2021 m. eitomis Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario pareigomis.
Teisėsauga įtaria, kad politikas suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. Manoma, kad J. Pankauskas teikė svetimus kuro kvitus kaip savo. Tačiau yra ir jo artimųjų banko kortelėmis apmokėtų kvitų.
Pateikus šiuos kvitus neva kaip išlaidas tarybos nario veiklai, politikui Lazdijų rajono savivaldybės administracija nepagrįstai išmokėjo 2 tūkst. 516 eurų.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nustatė, kad LSDP atsakingasis sekretorius į savo ataskaitas pateikdavo ne tik svetimų žmonių kortelėmis apmokėtus kvitus, bet ir partijos banko kreditine kortele atliko mokėjimus už kuro kvitus. 71 kartą buvo atsiskaityta 31 skirtinga banko mokėjimo kortele, iš kurių 5 išduotos juridiniams asmenims: LSDP, logistikos ir kita veikla užsiimančioms bendrovėms.
Teisme prokuroras paskelbė, kad J. Pankauskas į savo ataskaitas įtraukė 2019 m. spalio 15 dieną degalinėje „Neste“ Vilniuje, Subačiaus gatvėje, 15 valandą 14 minučių atspausdintą kvitą už dyzeliną, už kurą buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais. Tačiau, kaip rodo, tarybos nario ataskaitos, po minutės, 15 valandą 15 minučių, jis jau pirko benziną, o už jį jau atsiskaitė mokėjimo kortele.
„Dar už 2 minučių vėl paimtas kvitas dyzelinui, atsiskaityta mokėjimo kortele. Paaiškinkite teismui: per tris minutes paimti kvitai iš automatinės degalinės, koks tikslas buvo paimti tris kvitus?“, – klausė prokuroras.
Kaltinamasis aiškino, kad visų kuro pylimo epizodų nepamena.
Prokuroras abejoja kaltinamojo nuoširdumu
Nors J. Pankauskas teigia nuoširdžiai pripažįstantis kaltę, prokuroras tuo abejoja ir nesutinka, kad teismas buvusį tarybos narį perduotų laiduotojo atsakomybei.
„Jis rinko ir teikė fizinių ir juridinių asmenų kvitus, jis aiškiai suvokė nusikalstamos veikos pobūdį. Nusikaltimas yra tyčinis, dvejus metus taip sistemingai elgėsi ir siekė pasisavinti savivaldybės administracijos turtą. Didelė žala padaryta Lazdijų savivaldybės administracijai, sumenkintas autoritetas, nes visuomenei buvo sudarytas pagrindas manyti, kad tarybos nariai netinkamai naudoja veiklai skirtas lėšas. J. Pankauskas galėjo tikėtis kompensacijos tik su jo pareigine veikla susijusiai veiklai“, – teisme kalbėjo prokuroras.
Kaltintojas nesutiko, kad 43 metų J. Pankauskas būtų atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės ir perduotas laiduotojui tėvui.
„Ar kaltininkas yra tokia nebrandi asmenybė, dar nesusiformavusi? Nėra pagrindo išvadai, kad laidavimu bus pasiekti bausmės tikslai. Nėra galimybės pripažinti, kad kaltininkas nuoširdžiai gailisi“, – teigė prokuroras.
Jis priminė, kad per apklausas dar šiemet STT J. Pankauskas nurodė, kad kaltu neprisipažįsta, iš anksto parengė rašytinius parodymus ir nepageidavo atsakyti į tyrėjų klausimus.
D. Valkavičius kėlė kėlė klausimą, ar J. Pankausko tėvas yra vertas pasitikėjimo, nes jo kvitai pateko į sūnaus ataskaitas ir už juos buvo gautos išmokos. Kęstučio Liudviko Pankausko kortele 2020 metų sausio, vasario, kovo, balandžio, birželio mėnesiais buvo apmokėtas kuras, vėliau sūnus gavo kompensacijas.
„Laiduotojas visų nusikaltimų padarymo metu buvo šalia, bet nesustabdė nuo nusikaltimų padarymo. Ar bus ateityje daroma įtaka, jei nebuvo daroma praeityje?“, – klausė prokuroras.
Dar kartą pripažino kaltę
Ketvirtadienį baigiant nagrinėti bylą J. Pankauskas dar kartą pakartojo, kad visiškai pripažįsta kaltę.
„Pats pildžiau ataskaitas ir įtraukiau dokumentus, kurių neturėjau įtraukti, neatsakingas, neteisėtas ir su tarybos nario pareigomis nesusijęs veiksmas. Labai blogai vertinu savo veiksmus, dėl jų nuoširdžiai gailiuosi. Padarytą žalą atlyginau. Nuo tiesos nesislėpsiu, vien žalos atlyginimas nepašalina, ką padariau. Prisipažinau – vienintelis garbingas kelias pasakyti tiesą ir prisiimti atsakomybę. Patyriau, ką reiškia nuvilti kolegas, kurie manim pasitikėjo. Byla tapo skaudžia pamoka“, – tardamas paskutinįjį žodį teisme kalbėjo LSDP atsakingasis sekretorius.
Jis prašė teismo pasitikėti jo tėvu kaip laiduotoju.
„Prašau suteikti galimybę, pasitikėjimą galima susigrąžinti savo darbu“, – sakė J. Pankauskas.
Jo advokatas Linas Kuprusevičius tikino, kad yra pagrindo manyti, kad jo klientas ateityje laikysis įstatymų ir naujų nusikaltimų nedarys.
Jis prašė atsižvelgti, kad nuo įvykių savivaldybėje praėjo nemažai laiko, J. Pankauskas nepadarė naujų nusikaltimų, jis nėra piktybinis pažeidėjas, turi darbą.
„Tėvo įtaka buvo didžiausia prisiimant atsakomybę ir atgailaujant“, – sakė advokatas.
Nuosprendį teisėja Inga Liubinienė skelbs spalio 12 d.
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