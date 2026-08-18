Įtariama, kad Lietuvos įmonėje dirbančio indo vairuotojo pažymėjimas – netikras

Penktadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Migracijos skyriaus pareigūnai, bendradarbiaudami su Marijampolės apskrities kelių policija, kelyje Suvalkai–Marijampolė, ties Kalvarija, patikrinti sustabdė vilkiką MAN su puspriekabe.
Sunkiasvorį automobilį su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 36-erių Indijos pilietis, turintis leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Jis pateikė tvarkingus automobilio dokumentus, pasieniečiai priekaištų neturėjo ir dėl asmens dokumentų. Tačiau abejonių sukėlė neva Indijoje jam išduotas vairuotojo pažymėjimas.
Jį apžiūrėjusiems VSAT pareigūnams kilo įtarimų dėl šio dokumento, esą išduoto 2009-ųjų balandį ir galiojančio net 20 metų, autentiškumo. Atlikus pirminį tyrimą, nustatyta, kad vairuotojo pažymėjimas pagamintas ne pagal vertybinių popierių gamybos reikalavimus, o tai leidžia įtarti, kad jis gali būti suklastotas.
Tęsti kelionės užsieniečiui nebuvo leista. Pasieniečiai jį sulaikė ir uždarė į areštinę.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Šeštadienį teismas Indijos piliečiui skyrė kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų paėmimą.
Krovininis automobilis su puspriekabe perduotas Lietuvos įmonės, kurioje dirbo Indijos pilietis, įgaliotam asmeniui.
Šiemet per mažiau kaip aštuonis mėnesius pasieniečiai sulaikė 169 suklastotus dokumentus, iš kurių beveik trečdalis, 50, – vairuotojų pažymėjimai. Šioje kategorijoje daugiausia, penkiolika, netikrų pažymėjimų pateikė Baltarusijos vairuotojai, šešis – Uzbekistano, penkis – Ukrainos, po keturis – Latvijos ir Moldovos, tris – Filipinų, po du – Kazachstano ir Turkijos, po vieną – kitų šalių piliečiai.
Pernai VSAT pareigūnai nustatė 245 padirbtų dokumentų atvejus, iš kurių 97 – vairuotojų pažymėjimų. Tarp disponavusių netikrais pažymėjimais dominavo Baltarusijos (22), Ukrainos (trylika) ir Latvijos (devyni) piliečiai. Demaskuoti šeši Lietuvos, penki Vokietijos, po keturis Sakartvelo ir Pakistano, po tris Irako, Moldovos, Rusijos, Tadžikistano ir Uzbekistano, po du Indijos, Lenkijos ir Turkijos piliečiai, likusieji trylika turėjo kitų trylikos valstybių pilietybę.
(be temos)
(be temos)