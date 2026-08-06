Jokiais būdais neskenuokite šių QR kodų

Šia žinia socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Šnipiškių seniūnija.
„Dėmesio – sukčiai ant parkomatų klijuoja netikrus QR kodų lipdukus!
Juos nuskenavus patenkama į suklastotą mokėjimo puslapį. Suvedus banko kortelės duomenis, pinigai atitenka sukčiams.
Neskenuokite papildomai ant parkomatų užklijuotų QR kodų.
Pastebėję lipdukus klijuojančius asmenis, jei saugu, juos fotografuokite ar filmuokite ir skambinkite policijai numeriu 112.
Už automobilio stovėjimą rekomenduojame atsiskaityti saugiai – naudojantis oficialia JUDU programėle“, – teigiama įraše.
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