 Jokiais būdais neskenuokite šių QR kodų

Jokiais būdais neskenuokite šių QR kodų

2026-08-06 12:49
LNK.LT inf.

Vilniečiai įspėjami būti itin atidūs mokėdami už automobilio stovėjimą – ant parkomatų pastebėti sukčių klijuojami netikri QR kodų lipdukai.

<span>Jokiais būdais neskenuokite šių QR kodų</span>
Jokiais būdais neskenuokite šių QR kodų / Socialinių tinklų nuotr.

Šia žinia socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Šnipiškių seniūnija.

„Dėmesio – sukčiai ant parkomatų klijuoja netikrus QR kodų lipdukus!

Juos nuskenavus patenkama į suklastotą mokėjimo puslapį. Suvedus banko kortelės duomenis, pinigai atitenka sukčiams.

Neskenuokite papildomai ant parkomatų užklijuotų QR kodų.

Pastebėję lipdukus klijuojančius asmenis, jei saugu, juos fotografuokite ar filmuokite ir skambinkite policijai numeriu 112.

Už automobilio stovėjimą rekomenduojame atsiskaityti saugiai – naudojantis oficialia JUDU programėle“, – teigiama įraše.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
parkomatas
stovėjimo aikštelė
perspėjimas

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