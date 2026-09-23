Kalėjimo vengiantis nuteistasis pabėgo sužalojęs policininką

Kaip pranešė Marijampolės apskrities policijos pareigūnai, incidentas įvyko rugsėjo 22 d. apie 20.30 val. Marijampolėje, Trakų gatvėje, namo kieme.
Čia teisėsaugos ieškomas nuteistasis, gimęs 1998 metais, aktyviais veiksmais vengė sulaikymo ir pasipriešino policininkui, gimusiam 1993 metais, bei paspruko.
Policijos pareigūnas, suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Po įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
Galinčius suteikti informacijos apie nuteistojo buvimo vietą, policija prašo informuoti Marijampolės apskrities VPK KP NTS pareigūną atsakingą už asmens paiešką tel. mob. 0 655 47266 ar el. p. [email protected], arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
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