Kalvarijoje mirė iš Šešupės ištrauktas vyras

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, apie 16 val. buvo pranešta, kad upėje skęsta vyras.
Atvykus pajėgoms, vyras jau buvo ištrauktas iš vandens aplinkinių žmonių. Nukentėjusįjį gaivino policijos pareigūnai ir ugniagesiai gelbėtojai, gaivinimą perėmė atvykę medikai.
Kaip nurodė Marijampolės apskrities policija, buvo konstatuota 1982 metais gimusio vyro mirtis. Išorinių smurto žymių ant kūno neaptikta, pradėtas ikiteisminis tyrimas asmens mirties priežasčiai nustatyti
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