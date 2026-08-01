 Kalvarijoje mirė iš Šešupės ištrauktas vyras

Kalvarijoje mirė iš Šešupės ištrauktas vyras

2026-08-01 19:46
BNS inf.

 Kalvarijoje penktadienį popiet mirė iš Šešupės ištrauktas ir specialiųjų tarnybų gaivintas vyras.

<span>Kalvarijoje mirė iš Šešupės ištrauktas vyras</span>
Kalvarijoje mirė iš Šešupės ištrauktas vyras / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

 Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, apie 16 val. buvo pranešta, kad upėje skęsta vyras.

Atvykus pajėgoms, vyras jau buvo ištrauktas iš vandens aplinkinių žmonių. Nukentėjusįjį gaivino policijos pareigūnai ir ugniagesiai gelbėtojai, gaivinimą perėmė atvykę medikai.

Kaip nurodė Marijampolės apskrities policija, buvo konstatuota 1982 metais gimusio vyro mirtis. Išorinių smurto žymių ant kūno neaptikta, pradėtas ikiteisminis tyrimas asmens mirties priežasčiai nustatyti

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