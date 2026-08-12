Kauno oro uoste pasieniečiai sulaikė 4 Irako piliečius su galimai suklastotais dokumentais

Su, įtariama, suklastotais kitų šalių dokumentais jie bandė išskristi į Ispaniją. Patikros metu nustatyta, kad užsieniečiai yra pasišalinę iš Ruklos užsieniečių registracijos centro, pranešė VSAT.
Penktadienį po pietų VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Vilniaus oro uosto pasienio užkardos pareigūnai, dirbantys Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkte, iš skrydžius vykdančios kompanijos darbuotojų gavo informaciją apie asmenį, ketinusį vykti reisu į Maljorką ir galimai pateikusį suklastotą dokumentą.
Įtariamasis asmuo prisistatė Portugalijos piliečiu ir pateikė šios šalies pasą.
Pasieniečiams patikrinus dokumentą nustatyta, kad pateiktas portugališkas pasas – galimai klastotė, o jį turintis asmuo galimai yra Irako pilietis.
Įtarus, kad tame pačiame reise gali būti ir daugiau asmenų, bandančių neteisėtai išvykti, VSAT pareigūnai atlikę profiliavimą nustatė dar tris keleivius. Patikrinus pastarųjų dokumentus paaiškėjo, kad du įtariamieji pateikė galimai suklastotus Italijos pasus, o dar vienas pilietis – galimai suklastotą Portugalijos pasą.
Nustatyta, kad įtariamieji galimai Irako piliečiai gimę 2001 (du asmenys), 2004 ir 2007 metais.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėti ikiteisminiai tyrimai.
Tyrimus atlieka Vilniaus pasienio rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai, o jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokurorai.
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