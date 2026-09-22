 Kavos indelyje – 34 ritinėliai su narkotikais

Kavos indelyje – 34 ritinėliai su narkotikais

2026-09-22 17:54
Gytis Pankūnas (ELTA)

Jonavoje, bute, pirmadienį rasta galimai narkotinių medžiagų, informavo policija.

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<span>Kavos indelyje – 34 ritinėliai su narkotikais</span>
Kavos indelyje – 34 ritinėliai su narkotikais / Asociatyvi magnific nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 5.15 val. Jonavoje, Abraomo Kulviečio gatvėje, bute, rasti kavos indelis ir 34 folijos ritinėliai su augalinės kilmės medžiaga (įtariama, kad tai narkotinė medžiaga).

Įtariamasis (gim. 2001 m.) apklaustas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.

Šiame straipsnyje:
Jonava
narkotikai
kavos indelis

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Komentarai

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Nesuprantu kam žmonėms tie narkotikai. Nesu jų matęs nei girdėjęs siūlant. Juk žmogus tų narkotikų gauna per visus galus kitais pavidalais - nuo asmeninių santykių iki viešųjų ryšių. Pirmiausi narkotikai buvo tikyba, vėliau oficiali propaganda ir nuomonės formuotojai, įtikinėjantys kad gyvename aukso amžiuje, kad esame pertekę. O natūralaus gyvenimo ir gamtos jokie narkotikai nepakeis. Kaip gera, kai niekada nesergi jokiomis pagiriomis, niekas neskauda, neprasiskolinęs dėl lošimų ar narkotikų pirkimo, neprisidirbęs nemalonumų dėl kvailiojimo apsvaigus.
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