 Kelmės rajone apvirtus keturračiui žuvo mažametė

Kelmės rajone apvirtus keturračiui žuvo mažametė

2026-09-20 15:46
BNS inf.

Kelmės rajone sekmadienį apvirtus lengvajam keturračiui žuvo kartu važiavusi mažametė.

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<span>Kelmės rajone apvirtus keturračiui žuvo mažametė</span>
Kelmės rajone apvirtus keturračiui žuvo mažametė / J. Kalinsko/BNS nuotr.

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