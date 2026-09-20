Kelmės rajone apvirtus keturračiui žuvo mažametė

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 12.53 val. Raudgirio kaime, miške, vyras, vairuodamas lengvąjį keturratį, jo nesuvaldė ir apvirto.
Per eismo įvykį sužalota kartu važiavusi 2017 metais gimusi mergaitė. Jai 14.40 val. konstatuota mirtis.
Kelmės rajone sekmadienį apvirtus lengvajam keturračiui žuvo kartu važiavusi mažametė.
Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 12.53 val. Raudgirio kaime, miške, vyras, vairuodamas lengvąjį keturratį, jo nesuvaldė ir apvirto.
Per eismo įvykį sužalota kartu važiavusi 2017 metais gimusi mergaitė. Jai 14.40 val. konstatuota mirtis.
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